هذا ما قاله وزير المالية  أمام قمة “بريكس” بجوهانسبورغ

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الجزائر أخذت علما بقرار قادة مجموعة بريكس، مبرزا استعدادها للعمل معها لتأسيس شراكة متينة ودائمة.

وأكد فايد في مداخلته خلال ندوة بجوهانسبورغ أن “الجزائر “أخذت علما بالقرار الذي أعلن عن قرار قادة مجموعة البريكس القاضي بدعوة ستة دول جديدة لعضوية المجموعة كمرحلة أولى وتطلعهم لفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى”.

وأكد الوزير، مجددا، “استعداد الجزائر على العمل مع مجموعة البريكس لتأسيس شراكة متينة ودائمة وفق تصور تكاملي يعزز التعاون جنوب – جنوب ويوثق الروابط الأخوية بين الدول الأعضاء، يكون فيه الاحترام المتبادل القاعدة الأساسية في تفاعلاتنا”.

كما أوضح أن “الجزائر، انطلاقا من تطابق وجهات نظرها مع دول هذه المجموعة من حيث الرؤية الإستراتيجية والمبادئ الأساسية، تقدمت بترشحها للانضمام إليها من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراكات القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى”.

وأبرز فايد أن “قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي، تقدم في مسعاها للعضوية مزايا جلية، فاقتصادها في تنوع ونمو تصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد طبيعية وفيرة، وهي كلها عوامل تخلق فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة”.

وقال الوزير، إن “تمسك الجزائر بأولوية الحلول السلمية للنزاعات وإيمانها بضرورة تغليب مبدأ الحوار في حل الأزمات واحترام القانون الدولي ودعم القضايا العادلة، يعكس التزامها بتحقيق السلم والاستقرار والعدالة على الصعيد العالمي كما سيعزز تمثيل إفريقيا في النقاشات العالمية”.

جدير بالذكر أن أشغال منتدى “بريكس أوتريتش بلاص” جرت الخميس في إطار الدورة الـ 15 لقمة “البريكس”، التي نظمت بجوهانسبورغ من 22 إلى 24 أوت الجاري تحت شعار ” بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل نمو متسارع وتنمية مستدامة وتعددية شاملة”.