هذا ما قاله وزير دفاع الاحتلال عن أنفاق حماس وسلاحها! 

تحدث وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائل كاتس عن استعداداتهم لتدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها، مباشرة بعد تسلّم أسراهم من قطاع غزة، في إطار تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كاتس في منشور له عبر منصة إكس إن “التحدي الأكبر لنا بعد إعادة المختطفين سيكون تدمير جميع أنفاق حماس في غزة بشكل مباشر”، زاعما أن الخطة تتضمن نزع سلاح المقاومة وتجريدها من قدراتها.

واعتبر أن تنفيذ تلك الأهداف سيكون من خلال “الآلية الدولية التي ستُنشأ بقيادة وإشراف الولايات المتحدة”، مضيفا: “هذا هو المعنى الرئيسي لتحقيق المبدأ المتفق عليه، وهو نزع سلاح غزة وتحييد حماس”.

وأردف: “لقد أصدرتُ تعليماتي لجيش الدفاع بالاستعداد لتنفيذ هذه المهمة”.

وكانت حماس قد أوضحت في وقت سابق أن خطة الرئيس الأمريكي لا تتضمن بندا يتحدث عن تسليم سلاح المقاومة، حيث أكد ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج موسى أبو مرزوق في مقابلة على قناة RT.

وقال أبو مرزوق إن “نتنياهو لم يستطيع نزع سلاح حماس وفشل في تحرير الأسرى والقضاء على الحركة”، لافتا إلى أن “الغرب وقف مع تل أبيب ضد حماس ودعمها بالسلاح، ولا توجد ضمانات لعدم تجدد الحرب”.

من جانبه، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم أن “سلاح المقاومة شرعي”، وهو وسيلة الدفاع الوحيدة عن الشعب الفلسطيني وضمانة لاستقلال القرار الوطني، نافيًا بشكل قاطع أن يكون تسليم السلاح مطروحًا كجزء من أي اتفاق.

وقال قاسم: “هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار، ولكن ليس على أساس تسليم السلاح”، مشددًا على أن أي حلول سياسية يجب ألا تمس بأسس النضال الفلسطيني.

يذكر أن الإعلام العبري يطلق على أنفاق غزة “مترو حماس”، الذي يعتبر سلاحا استراتيجيا قويا، باءت كل محاولات الاحتلال بالفشل في تدميره، وقد اعتمدت عليه المقاومة للتغلب على صغر مساحة القطاع، وعدم وجود تضاريس جغرافية كبيرة تمنح المجاهدين فرصة للتخفي والمباغتة.