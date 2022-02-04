هذا ما قام به إيتو بعد إقصاء الكاميرون أمام مصر

رغم الحسرة التي كانت بادية عليه، عقب إقصاء منتخب الأسود غير المروضة، في نصف النهائي، إلا أن رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، حرص على تهنئة المنتخب المصري.

وتوجه إيتو بعد المباراة إلى مدير المنتخب المصري، وائل جمعة، في أرضية الملعب، وقدم له التهنئة على الفوز والتأهل، إلى الدور النهائي.

كما حرص صامويل إيتو، الذي تفاعل كثيرا مع مجريات المباراة، على تهنئة وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.

وكان رئيس الإتحاد الكاميروني صامويل إيتو يمني النفس، بتجاوز المنتخب المصري، للتأهل إلى النهائي والتتويج، وهو الذي وصف مباراة مصر في تصريحات سبقت اللقاء بـ” الحرب”.

ورصدت كاميرا التلفزيون إيتو خلال مباراة نصف النهائي بين الكاميرون ومصر، وهو يتفاعل بشدة مع مجريات اللعب، قبل أن تبدو ملاحم الحسرة والخيبة على محياه، بعد إقصاء “الأسود غير المروضة”.