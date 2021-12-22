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رياضة

هذا ما قام به الترجي التونسي لمنع شتي من المغادرة

سليم.ع
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هذا ما قام به الترجي التونسي لمنع شتي من المغادرة

باشرت إدارة الترجي التونسي تحركاتها الأولى، لمنع المدافع الجزائري شتي من مغادرة الفريق، في الميركاتو المقبل.

وقامت إدارة النادي التونسي بصب جزء من مستحقات شتي في حسابه البنكي، حتى يتفادى الفريق أي قرار من لجنة المنازعات في الفيفا، يصب في مصلحة اللاعب.

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة الترجي لا تريد التفريط في خدمات اللاعب مجانا، وتصر على تسوية وضعيته، قبل فتح باب المفاوضات مع الأندية الساعية للحصول على خدماته.

ورفض شتي العودة إلى تونس بعد عودته إلى الجزائر مع المنتخب الوطني المحلي، عقب التتويج بكأس العرب فيفا 2021.

وكانت عدة مصادر قد أكدت أن اللاعب قد تكون وجهته الدوري القطري، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية بإستقدامه، عقب تألقه في بطولة كأس العرب.

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