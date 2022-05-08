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جواهر

هذا ما قدمه شيخ الأزهر لسيدة قبلت الصلح في مقتل زوجها

جواهر الشروق
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هذا ما قدمه شيخ الأزهر لسيدة قبلت الصلح في مقتل زوجها
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شيخ الأزهر أحمد الطيب

منح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سيدة مصرية رحلة حج، وأمر ببناء منزل لها من طابقين بعدما قبلت الصلح في مقتل زوجها.

وكانت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف في مصر أتمت بالتعاون مع “مديرية أمن قنا ومحافظة قنا وعدد من حكماء وعواقل وعمد قنا”، الصلح في قرية الدير الغربي.

وأفاد أعضاء لجنة المصالحة بالأزهر، أن السيدة سهير سيد أبو المجد، زوجة فقيد عائلة جوهر، قد التقت الدكتور أحمد الطيب بالأقصر، في وقت سابق، حيث طلب منها قبول الصلح لما فيه من أجر عظيم عند الله فقبلت الصلح في مقتل زوجها.

ووجه شيخ الأزهر المختصين بالأزهر بمنح السيدة سهير رحلة حج وأمر ببناء منزل لها من طابقين في نفس المكان عندما عرف حالة بيتها الآيل للسقوط، وفق صحيفة” الوفد” المصرية.

يذكر أن اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، تعمل على عقد المصالحات وفض النزاعات بين المتخاصمين بالتعاون مع مؤسسات الدولة في إطار مؤسسي، مع الاستفادة من خبرات علماء الأزهر وحكماء وعمد المناطق التي تشهد خصومات.

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