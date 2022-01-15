هذا ما قرّرته “الكاف” بِشأن اللاعب الغاني المطرود والحكم الجزائري

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لـ “الكاف”، السبت، عن الأحكام الصادرة بِشأن مباراة منتخبَي غانا والغابون، ومواجهات أخرى.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، وهو المنظّمة المسؤولة عن إقامة “كان” الكاميرون 2022.

وعاقبت لجنة الانضباط المهاجم الغاني بنيامين تيتيه بِالإيقاف لِمدّة 3 لقاءات، بعد أن طرده حكم الساحة الجزائري لحلو بن ابراهم، عقب نهاية مواجهة الغابون.

ووجّهت الهيئة ذاتها إنذارا للمنتخبَين، بِسبب أحداث الشغب التي طبعت نهاية المباراة.

وأكّدت لجنة الانضباط التابعة لـ “الكاف” أن اللاعب بنيامين تيتيه اعتدى (لكمة) على منافس غابوني عند نهاية المواجهة. ما يعني أن الحكم الجزائري كان صائبا بِخصوص إشهاره البطاقة الحمراء ضد المهاجم الغاني.

وعاقبت لجنة الانضباط المهاجم المالي بلال توري بِالإيقاف لِمدّة مقابلتَين، بعد طرده في مواجهة تونس.

ورفضت الهيئة ذاتها الشكوى التي تقدّم بها اتحاد مالي لِكرة القدم، والتي يطلب فيها إلغاء عقوبة الطرد.

وسلّطت لجنة الانضباط غرامة مالية قيمتها 20 ألف دولار على اتحاد الكرة الغابوني، بعد لجوئه إلى تغيير مكان إقامة منتخب بلاده، ورفضه الفندق الذي وفّرته “الكاف”.