هذا ما كان يخيف ابنة الشهيد أنس الشريف!

أعاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية تداول مقطع فيديو لابنة الشهيد أنس الشريف، عبّرت فيه عن خوفها من استهداف والدها من طرف جيش الاحتلال.

وظهرت شام، ذات الأربع سنوات، من خلال فيديو وهي تجلس فوق أكوام من الركام وهي تتحدث عن الحرب التي طال أمدها في قطاع غزة والقصف الذي يتعرضون له من قِبل الصهاينة المجرمين.

ورغم حداثة سنها، عبرّت ابنة الشهيد عن خوفها على والدها من القصف وتمنت لو تتوقف الحرب، وناشدت العالم بإنهاء المأساة التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

كما ظهرت شام مع أنس الشريف من خلال حوار مؤثر ولكنه مفعم بالعزة والكرامة، حيث أخبرها أن ترمب يريدهم أن يخرجوا من غزة، وسألها إن كانت ترغب في ذلك فرفضت، بل أصرت على البقاء في غزة لأنها تحبها.

كما عبرت عن رفضها للسفر إلى قطر أو الأردن أو مصر أو تركيا أو إلى أي دولة أخرى، في إشارة واضحة إلى الصمود الذي تتميز به هذه العائلة، وليس أدلّ على ذلك مما قاله الشريف قبل استشهاده قبل أيام، أنه لن يخرج من غزة إلا إلى الجنة.

وكان جيش الاحتلال قد استهدف خمسة صحفيين من قناة “الجزيرة “في غزة يوم الأحد، من بينهم مراسلها الرئيسي أنس الشريف، الذي كان قد ناشد لجنة حماية الصحفيين قبل ثلاثة أسابيع فقط خوفا من اغتياله.

بدأ الشريف العمل مع “الجزيرة “بعد أيام قليلة من بدء الحرب عام 2023، واشتهر بتغطية حرب الإبادة والتجويع على غزة.

وفي بث مباشر في قبل أيام، بكى الشريف على الهواء في اللحظة التي انهارت فيه امرأة خلفه بسبب الجوع، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل.