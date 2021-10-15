هذا ما كان يفعله هدّاف نابولي في طفولته

تحدّث اللاعب الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن هدّاف فريق نابولي الإيطالي، عن طفولته البائسة والشقّية.

وسجّل المهاجم فيكتور أوسيمهن لِفريق نابولي 7 أهداف، في منافستَي بطولة إيطاليا والدوري الأوروبي للموسم الجاري.

وقال فيكتور أوسيمهن (22 سنة) إن أسرته كانت تُقيم بِأحد الأحياء القصديرية، لِمدينة لاغوس عاصمة نيجيريا سابقا.

وأضاف في أحدث ظهور له عبر قناة إلكترونية لِأحد زملائه الدوليين النيجيريين، أنه اضطرّ في طفولته إلى العمل لِمساعدة أسرته الفقيرة. وأوضح أنه اشتغل في تنظيف المزاريب، وهي قنوات تُنصّب في أسقف المباني لِصرف مياه الأمطار، وكان يقبض نحو 0.04 أورو! كما اشتغل في جلب المياه الشروب إلى الأحياء غير المُزوّدة بِهذه المادة الإستهلاكية الحيوية، مقابل دريهمات معدودات. وقضى أيّاما أخرى في بيع قارورات المياه في كبرى شوارع لاغوس.

وتابع زميل المدافع فوزي غلام وصانع الألعاب آدم الوناس في فريق نابولي، يقول إن شقيقه كان يبيع الجرائد في الساحات العمومية، أمّا شقيقته فتبيع البرتقال.

وعن رياضة كرة القدم، قال أوسيمهن إنه منذ طفولته كان يحلم بِأن يصبح نجما كرويا، وأشار إلى تأثّره بِالإيفواري ديدييه دروغبا.

ويتقاضى فيكتور أوسيمهن أجرة سنوية صخمة قيمتها 7.4 مليون أورو، تمنحها له إدارة نادي نابولي الإيطالي، التي يرتبط معها بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

وفي بورصة سوق انتقالات اللاعبين، تُقدّر القيمة المالية الحالية لِفيكتور أوسيمهن بِمبلغ 60 مليون أورو.