هذا ما كشفته الأشعة السينية في حقيبتي امرأتين هنديتن!

ألقت السلطات التايلاندية القبض على امرأتين في مطار سوفارنابومي في بانكوك واتهمتا بالتهريب بعد العثور على حيوانات حية في أمتعتهما.

وقالت إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات في تايلاندا، إن الحيوانات البرية تم اكتشافها في حقيبتين بعد فحص بالأشعة السينية.

واكتشف مسؤولو الحياة البرية الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث 35 سلحفاة، و 50 سحلية و 20 ثعبانًا، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات وذلك في قطعتين من الأمتعة.

وقالت السلطات التايلاندية إن الحقائب تخص امرأتين هنديتين: نيثيا راجا 38 عاما، وزكية سلثانة إبراهيم 24 عاما، كانتا من المقرر أن تستقلا طائرة متجهة إلى مدينة تشيناي الهندية.

وبحسب ما ورد، اتُهمت السيدتين بانتهاك قانون حماية الحياة البرية لعام 2019، وقانون الأوبئة الحيوانية لعام 2015، وقانون الجمارك لعام 2017.

ولطالما كان تهريب الحيوانات عبر المطارات يمثّل مشكلة في المنطقة، ففي عام 2019 ، وصل رجل إلى تشيناي، الهند، من بانكوك، تم احتجازه في المطار بعد أن عثر ضباط الجمارك على شبل نمر يبلغ من العمر شهرًا في حقائبه.

وقال تقرير صدر في مارس 2022 عن وكالة مراقبة تجارة الحياة البرية، إنه تم اكتشاف أكثر من 70 ألف حيوان بري محلي وغريب – بما في ذلك أجزاء أجسادهم أو مشتقاتهم – في 140 عملية ضبط في 18 مطارًا هنديًا بين عامي 2011 و2020 .