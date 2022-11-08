هذا ما نسيته طبيبة في أنف طفلة مصرية!

حرّر والد طفلة مصرية بلاغا بأحد أقسام الشرطة، يتهم فيه طبيبة ومستشفى خاص بتعريض حياة ابنته للخطر بعد أن تم نسيان قطعة قماش داخل أنفها.

وقال والد الطفلة الصغيرة إنه توجه لمستشفى خاص بالسويس بصحبة ابنته لإجراء عملية جراحية “اللحمية” لها قبل نحو أسبوع، ولكن الطفلة عادت إلى البيت بحالة صحية سيئة بعد أن أجرت لها الطبيبة العملية.

وأشار الأب أن الطبيبة وإدارة المستشفى أبلغوه أن الحالة التي تعاني منها ابنته طبيعية بعد العملية، وأنها ستتحسن خلال الساعات القادمة، وفق موقع” القاهرة 24ّ”.

غير أن الحالة الصحية للطفلة تدهورت بشكل كبير، وأصبحت غير قادرة على تناول الأكل وشرب الأدوية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى ليتفاجأ الأطباء بوجود قطعة قماش طولها 30 سم في أنفها وحلقها.

وقال والد الطفل في بلاغه لشرطة السويس، إنه تم سحب قطعة الشاش من أنف الطفلة، لتقوم الطبيبة بالاعتذار، معترفة أنها وقعت في خطأ طبي غير مقصود، غير أن الأسرة لم تقبل الاعتذار، وقررت التقدم ببلاغ إلى النيابة للتحقيق في الواقعة.