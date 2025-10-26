هذا ما وعد به المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي

"مؤسسة رائدة إقليميا وعالميا"

قدم المدير العام الجديد لشركة سوناطراك نور الدين داودي، رؤيته للمؤسسة التي نصب على رأسها، وذلك في كلمته التي ألقاها، في مراسم تنصيبه اليوم الأحد، 26 أكتوبر.

نور الدين داودي، وبعد أن حيى المدير العام السابق، رشيد حشيشي، و”التزامه وكفاءاته والعمل الجاد الذي بدأ له خلال فترة توليه لهذه المسئولية“، وعد في الاستمرار في البناء على نهج سابقه وتعزيز ما تم إنجازه.

وقال داودي في كلمته: “سأسعى بمعية كل الإطارات والعمال إلى الإسهام في بناء مؤسسة أكثر قوة ومرونة. مؤسسة تنفتح على أفاق جديدة وتستشرف المستقبل بثقة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة والابتكار في مجالات البحث والتطوير وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا“.

كما أشار المدير العام الجديد لسوناطراك أنه يدرك حجم مسئولياته على رأس عملاق النفط الجزائري بالخصوص “في ظل ظرف اقتصاد عالمي متسارع التغير حيث تتقاطع التحديات المتعلقة بأمن الطاقة مع متطلبات الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة“، ملفتا أن نجاح المؤسسة في ظل هذه الظروف سيكون رهينا بقدرتها “على الاستباق وعلى مواكبة التحولات التكنولوجية وعلى تعزيز ثقافة الابتكار والتكامل داخل شركة سوناطراك“.

انطلاقا من إيمانه “أن الرأس المال البشري هو أعظم ثروة تملكها سوناطراك“، وعد نور الدين داودي بالحرص “على تثمين الكفاءات وصقل المهارات وتحفيز روح المبادرة والمسئولية لدى الجميع“، وأردف أن “العمل الجماعي بروح من الشفافية والصرامة والانضباط والاحترام المتبادل هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص“.

ليختم المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي، قائلا: “إن رؤيتنا لمستقبل سوناطراك هي أن تكون مؤسسة رائدة إقليميا وعالميا، قادرة على ضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية مع الالتزام بقيم الاستدامة والمسؤولية”.