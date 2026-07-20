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هذا ما وعد به رئيس وزراء بريطانيا الجديد

الشروق أونلاين
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هذا ما وعد به رئيس وزراء بريطانيا الجديد
صفحة فيسبوك آندي بيرنهام
آندي بيرنهام، جوان 2026.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام اليوم ​الاثنين، 20 جويلية، بوضع تدابير جديدة للمساعدة ‌في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة هذا الأسبوع، قبل وضع خطة جديدة مدتها 10 ​سنوات للبلاد في وقت لاحق ​من هذا العام.

وعقب تعيينه رئيسا للوزراء من قبل الملك شارلز الثالث، وعد بيرنهام على وجه الخصوص بإصلاح نظام التعليم، وإعادة التصنيع، وبناء مساكن اجتماعية، والالتزام بـ “القضاء على التشرد”.

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وقال بيرنهام، المنتمي لحزب العمال، في ⁠كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء “يتعين على ​بريطانيا أن تثبت للعالم أننا قادرون على استعادة استقرارنا مرة أخرى”.

وأضاف “لم نكن على المستوى ​المطلوب، وعلينا أن نكون أفضل”.

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