هذا ما وعد به رئيس وزراء بريطانيا الجديد

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام اليوم ​الاثنين، 20 جويلية، بوضع تدابير جديدة للمساعدة ‌في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة هذا الأسبوع، قبل وضع خطة جديدة مدتها 10 ​سنوات للبلاد في وقت لاحق ​من هذا العام.

وعقب تعيينه رئيسا للوزراء من قبل الملك شارلز الثالث، وعد بيرنهام على وجه الخصوص بإصلاح نظام التعليم، وإعادة التصنيع، وبناء مساكن اجتماعية، والالتزام بـ “القضاء على التشرد”.

وقال بيرنهام، المنتمي لحزب العمال، في ⁠كلمة ألقاها أمام مقر رئاسة الوزراء “يتعين على ​بريطانيا أن تثبت للعالم أننا قادرون على استعادة استقرارنا مرة أخرى”.

وأضاف “لم نكن على المستوى ​المطلوب، وعلينا أن نكون أفضل”.