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الجزائر

هذا ما وعد به وزير السكن المستفيدين من الدفعة الجديدة للسكنات (فيديو)

الشروق أونلاين
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هذا ما وعد به وزير السكن المستفيدين من الدفعة الجديدة للسكنات (فيديو)
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وزير السكن والعمران طارق بلعريبي

وعد وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، مساء الثلاثاء، المستفيدين من السكنات المقرر توزيعها شهر نوفمبر القادم بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، بأن تكون ذات نوعية جيدة.

وقال بلعريبي، إن تعليمات وجهت للمفتشية العامة للوزارة، من أجل القيام بزيارات إلى مواقع السكنات المرتقب توزيعها من أجل الوقوف على حالتها، وأن الوعد الذي يقدمه للمكتتبين هو الاستفادة من سكنات ذات نوعية جيدة، وليس فقط العدد الكافي من الوحدات السكنية.

وأمر الوزير بالمناسبة، وكالة عدل بالانطلاق في عملية تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الرابع لفائدة 29.671 مكتتب بداية شهر أكتوبر الداخل.

وذكرت الوكالة أن بلعريبي دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين بغية توفير أحسن الظروف لسيرورة هذه العملية مثلما كان عليه الحال خلال العملية الكبرى لتوزيع السكنات شهر جويلية المنصرم ما سيسمح بتوزيع هذا العدد بالإضافة إلى منح شهادات التخصيص لـ 30 ألف مكتتب في نفس المناسبة التاريخية.

وقال الوزير في تصريحات بالمناسبة، أن الأرقام النهائية حول عدد السكنات المرتقب توزيعها بمختلف الصيغ بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد اجتماعات تقييم على مستوى الوزارة.

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