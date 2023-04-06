هذا ما وقف عليه حكار خلال زيارته إلى مجمع زرزايتين بحوض إليزي

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد للوحدات الإنتاجية لمجمع زرزايتين بحوض إليزي.

وجرت الزيارة بحضور الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء والأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك وكذا مجموعة من الاطارات المسيرة.

الزيارة وحسب بيان للمجمع، سمحت للوفد بالإطلاع على سير وتيرة الخطة التطويرية المعتمدة مع الشريك سينوباك في إطار عقد تقاسم الإنتاج بالرقعة التعاقدية زرزايتين.

الخطة تتضمن تجديد وحدة الانتاج بضغط الغاز unité gas lift وكذا حفر 12 بئرا تطويرية جديدة مع إعادة تأهيل 6 آبار قديمة.

المشروع يتضمن كذلك ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القديمة وتدعيم عمليات استعادة الغازات المحروقة للحد من انبعاثات الكاربون. يضيف المصدر ذاته.

كما زار الوفد وحدة معالجة المياه المستعملة في عمليات الحقن أين أطلع على عرض عن إمكانات المحطة والأرقام المحققة في هذا السياق.

المناسبة سمحت للوفد بالاطلاع على ظروف التكفل بالعمال ومستوى الخدمات المقدمة بقاعدة الحياة لزرزايتين أين تفقد أجنحة الإقامة وكذا الفضاءات المخصصة للترفيه.

وأشار البيان إلى أن إنجاز هذه المشاريع التطويرية سيسمح مستقبلا باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط وهي كميات ستدعم القدرات الإنتاجية لسوناطراك بما يسمح برفع القدرات التسويقية للمجمع.