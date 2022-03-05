هذا ما وقف عليه وزير النقل بالوكالة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية بساحة “أودان”

في زيارة فجائية

قام وزير النقل عيسى بكاي، اليوم السبت، بزيارة فجائية إلى مقر الوكالة التجارية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بساحة “أودان”.

وكان للوزير خلال قيامه بجولة داخل الوكالة، حوار مع العمال وبعض المواطنين الذين طرحوا بعض المشاكل، على غرار عدد الرحلات وأسعار التذاكر.

وأكد بكاي خلال حديثه مع الزبائن الشركة على مجهودات الوصاية لرفع عدد الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في تخفيف الضغط على الجوية الجزائرية وكذا عودة أسعار التذاكر إلى مستويات مقبولة.

كما وقف الوزير على ظروف استقبال المواطنين ونوعية الخدمات المقدمة لهم من طرف الأعوان التجاريين، وشدد بكاي على ضرورة التكفل الجيد بزبائن الشركة والإصغاء لانشغالاتهم المطروحة.