-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في زيارة فجائية

هذا ما وقف عليه وزير النقل بالوكالة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية بساحة “أودان”

الشروق أونلاين
  • 1915
  • 0
هذا ما وقف عليه وزير النقل بالوكالة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية بساحة “أودان”

قام وزير النقل عيسى بكاي، اليوم السبت، بزيارة فجائية إلى مقر الوكالة التجارية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بساحة “أودان”.

وكان للوزير خلال قيامه بجولة داخل الوكالة، حوار مع العمال وبعض المواطنين الذين طرحوا بعض المشاكل، على غرار عدد الرحلات وأسعار التذاكر.

وأكد بكاي خلال حديثه مع الزبائن الشركة على مجهودات الوصاية لرفع عدد الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في تخفيف الضغط على الجوية الجزائرية وكذا عودة أسعار التذاكر إلى مستويات مقبولة.

كما وقف الوزير على ظروف استقبال المواطنين ونوعية الخدمات المقدمة لهم من طرف الأعوان التجاريين، وشدد بكاي على ضرورة التكفل الجيد بزبائن الشركة والإصغاء لانشغالاتهم المطروحة.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يؤسس لاقتصاد متحرر من الريع النفطي

الرئيس تبون يؤسس لاقتصاد متحرر من الريع النفطي

جبهة المستقبل: قوى المصالح تناور لضرب استقرار الجزائر

جبهة المستقبل: قوى المصالح تناور لضرب استقرار الجزائر

الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

الرئيس تبون ينصّب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية

أحزاب تعرقل المجتمع المدني… والهيئة ليست منافسا لأحد

أحزاب تعرقل المجتمع المدني… والهيئة ليست منافسا لأحد

المحكمة الدستورية تنتظر أولى ملفات إسقاط الحصانة البرلمانية

المحكمة الدستورية تنتظر أولى ملفات إسقاط الحصانة البرلمانية

وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا

وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد