هذا ما يترتب عن غياب هذين الوسيلتين من سيارة الأجرة

يعتبر غياب المطفأة وعلبة الاسعافات الأولية من سيارة الأجرة جنحة يعاقب عليها القانون، حسب ما أكده الدرك الوطني.

وفي منشور عبر صفحته المختصة في السلامة المرورية “طريقي” أوضح الدرك أنه يتعين على سواق سيارات الأجرة تزويد مركباتهم بمطفأة صالحة للاستعمال وبعلبة اسعافات أولية، تكون كل واحدة منها مرّقمة بنفس الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة.

وأشار الدرك إلى أن مخالفة هذا الإجراء يترتب عنه جنحة منصوص عليها بالمادة 05 من ملحق القرار المؤرخ في 14 غشت 2016، المتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارات الأجرة.

ويعاقب على هذه الجنحة بالمادتين 62 و 63 من القانون 01-13 المتضمن توجيه النقل البرّي. بتحرير محضر ترسل نسخة منه إلى وكيل الجمهورية ووالي مكان الإقامة وهذا طبقا للمادة 59 من القانون 01-13 المعدّل والمتمم.