هذا ما يجب أن تحتويه اللمجة الصحية لأطفال المدارس!

اللمجة الصحية للأطفال المتمدرسين، ضرورية جدا لكونها تضمن التوازن الغذائي المثالي لأجسامهم، وتحقق لهم المناعة القوية التي تقيهم من الأمراض.

كما أن اللمجة تؤمّن الحصول على السعرات الحرارية اللازمة والفيتامينات والبروتينات والكالسيوم الذي يحتاجه الطفل.

ولعل من فوائد الوجبة الصحية التي يأخذها التلميذ معه إلى المدرسة، أنها تعوده على الأكل بمفرده، وتناول بعض الأطعمة التي كان يرفضها في البيت.

وفيما يلي بعض الاقتراحات التي يُفضل الأخذ بها، والاعتماد عليها في إعداد وجبة الطفل أثناء ذهابه إلى المدرسة:

علبة اللمجة

يجب أن تحمل علبة اللمجة رقم 5 في وسط المثلث وإلا تعتبر غير صحية، بحسب أخصائية التغذية أسيا مهماه.

الياغورت

يحتوي الياغورت على الكالسيوم والبروتين والفيتامينات،كما يساعد تناوله على تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي للطفل.

التمر

يُعد التمر غنيا بالألياف الغذائية القابلة وغير القابلة للذوبان، حيث يعزز صحة الجهاز الهضمي وعمله، ويقي من بعض الاضطرابات المعوية.

البيض المسلوق

لابد أن تتوفر علبة اللمجة على البيض المسلوق لأنه من المصادر الغنية بالبروتينات وسهلة الهضم.

الخبز الكامل

يُنصح بمنح الطفل أثناء ذهابه للمدرسة الخبر الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة، حيث يُشعر الطفل بالشبع لوقت طويل.

كما أنه يفيد صحته أحسن من الخبز الأبيض المصنّع خاصة إذا كانت اللمجة متكاملة مع بروتينات وخضروات وفواكه.

الفشار

يمكن تحضّير الفشار في المنزل لطفلك بطريقة صحية لأنه من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على الشعور بالشبع.

المكسرات

تحتوي المكسرات على العديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية المفيدة التي تعزز من صحة الأطفال لفوائدها الغذائية العالية من الفوسفور والكالسيوم.كما تعزز صحة العظام والأسنان.

الفواكه

ينصح العديد من الأطباء بضرورة إدخال الفواكه في النظام الغذائي والروتين اليومي للأطفال، يمكن تقديمها في اللمجة كعصير طبيعي او قطع صغيرة، وفقا لنصائح مديرة روضة “قوس قزح” ببوفاريك.

الماء

الماء ضروري جدا في اللمجة، بحيث يجب أن يتعود الطفل عليه كبديل عن العصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة.

شرائح الخضار والفواكه

يجب الحرص على تقطيع الخضار والفواكه إلى قطع صغيرة يسهل تناولها، مثل الموز، والتفاح، والخيار والجزر، مع شوكة بلاستيكية.

المعكرونة

يقترح خبراء التغذية تزويد علبة اللمجة بالمعكرونة المسلوقة لكونها غنية بالكربوهيدرات.

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