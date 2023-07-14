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هذا ما يجب القيام به عند ضياع الأمتعة بمطار الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا ما يجب القيام به عند ضياع الأمتعة بمطار الجزائر

كشفت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر للمسافرين أنه في حالة فقدان أو تلف الأمتعة المنقولة، من الضروري إبلاغ شركة الطيران قبل مغادرة المطار.

وأضافت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه في حالة ضياع الأمتعة يتوجب على المسافر الاحتفاظ بوصل الأمتعة الذي منح له عند تسجيلها.

كما دعت الشركة المسافرين إلى التوجه إلى المكاتب المخصصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركات الطيران المتعاقدة معها

1- المكاتب الخاصة بضياع الأمتعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركات الطيران المتعاقدة معها:

المحطة الغربية (الدولية) على مستوى منطقة الوصول.

منطقة الوصول للمحطة 01 البهو 1.

الخطوط الجوية الجزائرية، طيران الطاسيلي، آ أس آل، المصرية للطيران، الخطوط الملكية الأردنية، الخطوط الجوية السعودية، طيران ناس، الخطوط الجوية التونسية.

2- المكاتب الخاصة بضياع الامتعة لشركات الطيران المتعاقدة مع سويسبورت:

المحطة الغربية (الدولية) على مستوى منطقة الوصول.

الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الجوية الايطالية، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية البريطانية، طيران الامارات، لوفتانزا، ايبيريا، الطيران الجديد، الخطوط الجوية التركية، تويفلاي، ترانسافيا، فيولينڨ، فولوتيا، الخطوط الجوية الكندية.

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