هذا ما يجب تناوله في وجبة السحور

صحتك في رمضان

تعد وجبة السحور عاملا مهما لتمكين الجسم من تحمل مشاقة الصيام، والقيام بمختلف الواجبات اليومية، غير أن شريحة من الجزائريين تهمل هذه الوجبة، التي أوصانا بها نبينا محمد- عليه الصلاة والسلام- وتدخل في خانة الأجر والسنة المؤكدة، ولذا، يجب التعرف على أفضل وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الصحة العامة للصائم خلال شهر رمضان الكريم.

1- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار.

2- تناول البروتين يعد من الحيل الغذائية المهمة خلال وجبة السحور، ولذا يمكنك تناول البيض، أو الفول، أو الزبادي، فهذه الأطعمة تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.

3- يمكنك تناول المكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة على وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.

4- إن الإكثار من تناول الأطعمة ذات الملح العالي، مثل المخللات، تتسبب في الشعور بالعطش في الصيام خلال اليوم التالي، ولذا عليك التخلي عنها وتجنب تناولها، خاصة خلال وجبة السحور.

5- تجنب النوم مباشرة بعد تناولك وجبة السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ومنها زيادة الوزن، واضطرابات المعدة، فحاول أن تتناول وجبة السحور في وقت مبكر وقبل النوم بوقت كاف.

6- قلل قدر المستطاع من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تعرضك للتوتر، والتعب وتزيد من شعورك بالعطش في أثناء الصيام في اليوم التالي.