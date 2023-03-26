هذا ما يجب على مرضى السكري والضغط تفاديه في رمضان

الدكتور رمزي بوبشيش يطالب بالحذر ويصرح لـ"الشروق":

دعا الطبيب رمزي بوبشيش كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى توخي الحذر خلال شهر رمضان الكريم، من خلال العمل بالنصائح الطبية المقدمة لهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على وضعهم الصحي، وفي مقدمة ذلك مرضى السكري والذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي وغيرهم.

أكد الطبيب الأديب رمزي بوبشيش من القطاع الصحي بباتنة في حديث خص به “الشروق” بأن مرض السكري يعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا، وهو بنوعيه النوع الأول الذي لا يفرز فيه البنكرياس الأنسولين ويعتمد على حقن الأنسولين، والنوع الثاني الذي يصيب الكبار وأصحاب السمنة ويعتمد على الأقراص الدوائية خصوصا، حيث يرغب مريض السكري في الصيام لكن حسب محدثنا قد يسبب الصيام الضرر لبعض الحالات التي تستدعي عدم الصيام، منها مريض السكري الذي يعتمد على حقن الأنسولين ولفترات عدة في اليوم وله سكري غير متوازن. وكذلك مريض السكري المصاب بالفشل الكلوي ويحتاج للغسيل الكلوي. ومريض السكري الذي يتعرض لانخفاض حاد لنسبة السكري بشكل متكرر وسكري المرأة الحامل غير متوازن.

إضافة إلى السكري المرافق لمضاعفات قلبية وكلوية وعصبية. وأضاف الدكتور رمزي بوبشيش بالقول: “كما أن لمريض السكري من النوع الثاني أو نوع سكري متوازن مع عدم وجود مخاطر وتعقيدات يمكن له الصيام مع الخضوع للمراقبة ونصيحة الطبيب المعالج”. مؤكدا أنه على مريض السكري الصائم الإفطار فورا، مع قطع الصيام في حالة شعوره بعلامات نقص السكري في الدم من ارتعاش وتعرق واضطراب الرؤية وغثيان وآلام الرأس وتسارع دقات قلب، مؤكدا أن عليه الإفطار فورا بدل الوقوع في الخطأ الخطير وهو عدم الإفطار فيصاب بغيبوبة هبوط السكري الحاد وهي من أصعب أنواع الغيبوبة.

من جانب آخر، أوضح الطبيب رمزي بوبشيش بأنه على مريض السكري أن يحرص على قياس نسبة السكري يوميا، فان وجدها أكثر من 3 غ/ل أو اقل من 0.7 غ/ل فهنا عليه التوقف عن الصوم بدل التعرض لتعقيدات هبوط أو ارتفاع نسبة السكري. مضيفا أنه على مريض السكري الصائم تجنب بعض الأطعمة وقت الإفطار من كسرة ومطلوع وبطاطا مقلية وأطعمة حلوة كالطاجين وقلب اللوز والزلابية، معطيا مثالا على طعام متوازن لمريض السكري خلال الإفطار كتناول حبات من تمر وحليب وشربة وسلطة متنوعة من خضر وفاكهة البطيخ الأصفر إضافة إلى شرب الماء. ويبقى على مريض السكري الصائم الحرص على مراقبة مستويات السكري ومراقبة ظهور علامات هبوط السكري واتباع نمط غذاء صحي سليم بدل الوقوع في خطأ تناول أكل غير صحي مضر بصيامه ومرضه مما يزيده تعقيدا لحالته المرضية.

وأكد الدكتور رمزي بوبشيش في سياق حديثه لـ”الشروق” بأن لمريض ارتفاع الضغط الدموي الصوم بصفة عادية لكن بشروط صحية وغذائية، فيجب عليه حسب محدثنا مراجعة برنامج الأدوية مع طبيبه لتكون بين الإفطار والسحور، مع تناول أدوية الضغط المدرة للبول بعد الإفطار، والحرص على قياس الضغط من وقت لآخر خلال فترة الصيام، وكذلك الانتباه لعلامات ارتفاع الضغط من دوخة وصداع وعدم تركيز، ودعا الدكتور رمزي بوبشيش إلى أهمية الحرص على تناول الماء والعصائر بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، والإكثار من الخضر والفاكهة لاحتوائها على البوتاسيوم، وكذلك منتجات الحليب والكالسيوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على تنظيم ضغط الدم، والامتناع عن الأطعمة المملحة والمخللة والأطعمة الدسمة التي تساعد على عدم استقرار الضغط الدموي، معتبرا ذلك من الهفوات والأخطاء التي يقع فيها المريض الصائم، ما يتطلب حسب قوله تفاديها وتفادي تناول ما يضره.