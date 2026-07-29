هذا ما يحدث عند الإفراط في تناول النقانق!

تؤكد الهيئات العلمية أن خطر تناول النقانق يرتبط أساسا بالاستهلاك المنتظم والكميات الكبيرة على المدى الطويل، وليس باستهلاكها بشكل عرضي أو نادر.

كما أشارت مراجعة علمية استندت إلى تقييم الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) إلى أن استهلاك 50 غراما يوميا من اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحم المقدد، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 18% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون هذه الكمية بانتظام.

وقد استند هذا التقدير إلى تحليل بيانات عدد من الدراسات الوبائية التي تابعت عادات الأكل والصحة لدى آلاف المشاركين، بحسب موقع bmj.

لماذا تُصنف بعض أنواع النقانق ضمن اللحوم المصنعة؟

النقانق تُصنع عادة من اللحم المفروم مع إضافة الملح والتوابل والمواد الحافظة، وقد تُدخن أو تُعالج بطرق مختلفة لإطالة مدة صلاحيتها.

وتُصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة، ومنها العديد من أنواع النقانق، ضمن الأغذية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عند الإفراط في استهلاكها، وفق موقع منظمة الصحة العالمية.

زيادة خطر بعض الأمراض المزمنة

تحتوي النقانق التجارية غالبا على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة. وقد يساهم الإفراط في تناول هذه المكونات في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما ارتبط الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، حسب موقع bhg.

المواد الحافظة ومركبات “النيتريت”

تُضاف “النترات” و”النيتريت” إلى بعض أنواع النقانق للحفاظ على اللون والنكهة ومنع نمو البكتيريا.

لكن هذه المواد قد تتحول أثناء المعالجة أو الطهي إلى مركبات كيميائية يُعتقد أنها تسهم في زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان عند الاستهلاك المتكرر وعلى المدى الطويل.

مخاطر التسمم الغذائي

إذا لم تُحفظ النقانق أو تُطهى بالشكل الصحيح فقد تصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة.

وتشير إرشادات السلامة الغذائية إلى ضرورة حفظها مبردة وطهي الأنواع غير المطهية مسبقا جيدا قبل تناولها لتقليل خطر الأمراض المنقولة بالغذاء.

كيف تعرف النقانق الجيدة؟

عند الشراء، انتبه إلى النقاط التالية:

ـ اقرأ قائمة المكونات واختر المنتجات ذات المكونات البسيطة والواضحة.

ـ ابحث عن نسبة لحم مرتفعة مقارنة بالمواد الأخرى.

ـ فضّل المنتجات الأقل في الصوديوم والدهون المشبعة.

ـ تحقق من تاريخ الصلاحية وسلامة التغليف.

ـ تجنب المنتجات ذات الرائحة غير الطبيعية أو اللون الباهت أو اللزج، وفقا لموقع fsis.usda.

قد تكون النقانق منخفضة الجودة إذا:

ـ احتوت على قائمة طويلة من الإضافات الصناعية.

ـ كانت شديدة الملوحة أو ذات لون صناعي مبالغ فيه.

ـ ظهر عليها سائل زائد داخل العبوة.

ـ كانت رائحتها حامضة أو غير مألوفة.

ـ احتوت على نسب كبيرة من الدهون والمواد المالئة مقارنة باللحم.

هل يجب التوقف عن تناولها نهائيا؟

لا يعني وجود مخاطر صحية أن تناول النقانق مرة واحدة سيؤدي إلى المرض. فالمشكلة الأساسية ترتبط بالكمية وتكرار الاستهلاك.

تنصح الهيئات الصحية بجعل اللحوم المصنعة طعاما يُستهلك باعتدال ضمن نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، بدلا من الاعتماد عليها بشكل يومي، حسب موقع who.