هذا ما يحدث لجسمك إذا تخليت عن القهوة بشكل كامل!

كشفت خبيرة التغذية سفيتلانا بانتشينكو أن الاستهلاك اليومي لكميات كبيرة من القهوة يؤثر سلبًا على عمل الكبد والغدة الدرقية.

وأضافت: “أوصي الجميع بالتخلي عن القهوة لمدة أسبوعين على الأقل (كتجربة)، ويمكن أن تؤدي القهوة إلى تعطيل إفراز المعدة بشكل كبير، وبالتالي، سيتم امتصاص البروتينات والحديد من الطعام بشكل أسوأ، وستبدأ البكتيريا المسببة للأمراض بالنمو”، وفق سبوتنيك بالعربي.

وأشارت بانشينكو إلى أن الكافيين يؤدي إلى إطلاق الصفراء لدى بعض الناس، والتي يمكن أن تكون جيدة وسيئة، من ناحية، ويعد هذا أحد أنواع الملينات الخفيفة؛ في حالة الإمساك، سيكون التأثير إيجابيًا.

ومن ناحية أخرى، فإن الإخلاء السريع للكتلة الغذائية لا يسمح للأمعاء بامتصاص جميع العناصر الغذائية منها، وكما تحفز القهوة الجهاز العصبي المركزي وتزيد من ضغط الدم.

وحذرت خبيرة التغذية من أن للقهوة تأثيرًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، فإن تناول القهوة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت: “كوبان أو ثلاثة أكواب من حبوب القهوة الكاملة العطرية عالية الجودة يوميًا يمكن أن تكون مصدرًا للسيروتونين (هرمون الفرح) وترفع الحالة المزاجية..

\وفي حالة الإكثار من تناولها، يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات النوم والتهيج والطاقة والتأرجح العاطفي، ولقهوة هي أيضا من مضادات الأكسدة، تعزز طرد المعادن من الجسم.