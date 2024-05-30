هذا ما يحدث لجسمك عندما تحبس العطس؟

أكد باحثون أن حبس العطس يؤدي إلى الإصابة بالصداع، أو ثقب في طبلة الأذن، أو انفجار الأوعية الدموية، وفي بعض الأحيان يمكن أن تحدث مشاكل أكثر خطورة.

ووفقا لدراسة أمريكية، فإن كتم العطسة يخلق ضغطا أكبر بمقدار 5 إلى 24 مرة من العطس العادي، هذه الزيادة في الضغط هي السبب وراء احتمالية الإصابة، وفق ما نشره موقع healthline.

ماذا يحدث قبل العطس؟

قبل أن تعطس مباشرة، يتراكم الضغط في صدرك، حيث تضغط عضلات الصدر على رئتيك، وتنغلق أحبالك الصوتية،وعندما تنفتح الحبال الصوتية فجأة مرة أخرى، يتم دفع الهواء إلى أعلى الجهاز التنفسي ومن خلال أنفك بسرعة عالية.

تغمض عيناك ويتحرك الحجاب الحاجز للأعلى بينما تنقبض عضلات صدرك، مما يطلق الهواء من رئتيك، يسمح هذا الهواء لآلاف القطرات بالخروج من أنفك وفمك كوسيلة للتخلص من مسببات الحساسية أو المهيجات، حسب موقع thehealthy.

ماهي فوائد العطس؟

-الغرض الأساسي من العطس هو تخليص الجسم من المهيجات الموجودة في الممرات الأنفية.

– يؤدي إلى إطلاق مادة الإندورفين، وهي المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد الجسم على الشعور بالسعادة.

– يعزز وظيفة المناعة، فعندما تعطس، يستجيب جسمك للتهديدات المحتملة ويحاول حمايتك.

– من خلال طرد المواد المهيجة والمواد الضارة المحتملة، يساعد العطس في الحفاظ على صحة الممرات الأنفية.

– يعيد ضبط حواسك، لأن العطس يعيد ضبط نظام الشم لديك بشكل مؤقت، مما يسمح لك بإدراك الروائح بشكل أكثر وضوحا.

– يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم لفترة وجيزة، على الرغم من أن هذا التأثير بسيط، إلا أنه يمثل تمرينا بسيطا للقلب والأوعية الدموية لقلبك.

– يمكن أن يوفر الإطلاق المفاجئ للطاقة أثناء العطس إحساسا بالراحة، خاصة إذا كنت تشعر بالتوتر، وفق موقع atonibai.

لماذا يعطس منيعاني من الحساسية؟

الغبار المثار أثناء التنظيف قد يجعل أي شخص يعطس، ولكن إذا كان لديك حساسية من الغبار، فقد تجد نفسك تعطس أكثر عندما تقوم بالتنظيف بسبب عدد مرات ملامسة الغبار.

وينطبق الشيء نفسه على حبوب اللقاح والتلوث والوبر والعفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى، عندما تدخل هذه المواد إلى الجسم، يستجيب الجسم بإطلاق الهستامين لمهاجمة مسببات الحساسية الغازية.

يسبب الهستامين رد فعل تحسسي، وتشمل الأعراض العطس وسيلان العينينوالسعال وسيلان الأنف، وفقا لموقع healthline.

لماذا نغلق أعيننا أثناء العطس؟

يأمر مركز العطاس في جذع الدماغ بتقلصات العضلات من المريء إلى العضلة العاصرة، ويشمل ذلك العضلات التي تتحكم في الجفون، حتى أن بعض الأشخاص يذرفون بعض الدموع.

وقال الدكتور الأمريكي ديفيد هيوستن”من خلال إغلاق الجفون تلقائيا عند حدوث العطس، يمكن منع المزيد من المهيجات والجزئيات المطرودة من الانف من الدخول إلى العينين”، حسب موقع livescience.

ماذا يحدث عند حبس العطس؟

ألم في الصدر

قد يؤدي حجب قوة العطس إلى شعور بالامتلاء غير المريح في الصدر، يوضح جيسونأبراموفيتز، طبيب الأنف والأذن والحنجرة الأمريكي “إنك تضغط على الحجاب الحاجز، وهي العضلة الموجودة في الصدر التي تساعدنا على التنفس” وقد تواجه أيضا ضغطا في الصدر، وفي الضلوع”.

صدمة في طبلة الأذن

يقول الدكتور أبراموفيتز: “إن الانفوالآذان متصلتان بواسطة قناتي استاكيوس،وإذا كتمت العطس، سيكون هناك ضغط متزايد في الأنف، والذي سيتدفق إلى الأذن عبر قناة استاكيوس، مما قد يؤدي إلى صدمة في طبلة الأذن”.

التهاب الأذن

من الممكن أن ينتقل المخاط المملوء بالفيروس أو البكتيريا من أنفك عبر قناة استاكيوس إلى أذنيك، وفقًا لعيادة كليفلاند، وهذا يمكن أن يمهد الطريق لعدوى الأذن الوسطى.

انفجار الأوعية الدموية

يمارس العطس ضغطا كبيرا، ومحاولة كبح هذا الضغط قد تؤدي إلى انفجار الشعيرات الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن.

يقول الدكتور أبراموفيتز: “قد ترى بقعة حمراء على مقلة العين أو حتى تصاب بنزيف صغير في الأنف”، وفقا لموقع livestrong.