هذا ما يحدث لجسمك عند تناول حفنة زبيب يوميا!

كشفت دكتورة روسية، أخصائية في التغذية عن أهمية إضافة الزبيب للنظام الغذائي، وقالت بأن تناول حفنة منه يوميا يمكنها أن تفعل العجب في الجسم البشري.

وأوضحت الدكتورة آنا ميليخينا بأن الزبيب يخفض مستوى الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ونصحت في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، بضرورة إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يكفي تناول 25 غرام منه في اليوم.

وقالت: “يحتوي الزبيب على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة، وتخفض مستوى الكوليسترول الضار وتحسن مرونة الأوعية الدموية وبذلك تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية”.

وأشارت إلى أن أنواع العنب الحمراء تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بالأنواع البيضاء، حيث أكدت بالقول: “أضيفوا الزبيب إلى العصيدة والفطائر والسلطات للحصول على الألياف الغذائية والفيتامينات والطعم اللذيذ”.

ولفتت إلى أن تناول كمية كبيرة من الزبيب يمكن أن تسبب الإسهال والغثيان وحتى التقيؤ، لذلك نصحت بعدم تناول الزبيب الأسود مع المضادات الحيوية، لأنه يقلل كمية الدواء التي يمتصها الجسم.

في ذات السياق توصلت دراسة حديثة، إلى أن تناول كمية قليلة من الزبيب يساعد في مقاومة ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأوضحت الدراسة التي استمرت التجارب بها 12 أسبوعاً، أن مَن يتناولون الزبيب يحدث لهم انخفاض كبير في مستويات الغلوكوز بعد الأكل، مقارنة بالوجبات الأخرى الخفيفة.

ونوهت وفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، إلى أن الزبيب يؤدي إلى خفض مستويات السكر بالدم في غضون 120 دقيقة من تناوله، كما أنه يساهم في حدوث انخفاض كبير في قراءة ضغط الدم.

ولفتت إلى أن الزبيب يمكن أن يكون بديلاً صحياً جيداً مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة خاصة للمرضى الذين يعانون من مرض السكري، مبينةً أن هذا التأثير لا يعد أمراً مفاجئاً، حيث تحتل الفاكهة المجففة مرتبة منخفضة في مؤشر نسبة السكر بالدم.