هذا ما يحدث لك عندما تكثر من تناول اللحوم!

حذر خبراء في التغذية عبر موقع “ريدرز دايجست”، من المخاطر الصحية المحتملة عند الإكثار من تناول اللحوم، داعين للاعتدال.

1ـ الشعور بالنعاس

تقول اختصاصية التغذية كارولين باسيريلو إن دماغ الإنسان يحتاج للطاقة، واحتواء الطعام على بروتين بطيء الهضم قد يؤخر عملية إمداده بها.

وتضيف: “يستغرق الوقود وقتاً أطول قليلاً للوصول إلى دماغك، لذا فأنت أقل تركيزاً، والأمر نفسه ينطبق على العضلات، وبالتالي فالنتيجة الحتمية هي التعب والنعاس”.

2ـ شعر وبشرة باهتين

تؤكد الخبيرة أن عملاءها أبدوا إعجابهم بمدى تحسن بشرتهم بعد تقليص المنتجات الحيوانية لإفساح المجال لنظام غذائي أكثر نباتية.

3ـ نقص المناعة

يمكن أن تمرض في كثير من الأحيان حيث إن بشرتك ليست المكان الوحيد الذي ستلاحظ فيه نقص فيتامين “سي”، فقد تشعر أنك لا تستطيع التغلب على نزلة البرد وبعض الأمراض الأخرى.

4ـ الإصابة بالإمساك

تقول اختصاصية التغذية جينا برادوك إن الإمساك وحركات الأمعاء المؤلمة هي من أولى العلامات التي تشير إلى نقص الألياف، حيث يجب جعل النظام الغذائي منتظماً مرة أخرى عن طريق إضافة الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة أو الفواكه والخضروات.

وتضيف: “إن العودة إلى الفواكه والخضروات هي إحدى أفضل الطرق للحصول على الألياف لأنك تحصل أيضاً على عناصر غذائية رائعة حقاً معها”.

5: زيادة الالتهابات في الجسم

وجدت دراسة في المجلة الأوروبية للتغذية أن الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم. وأيضا، تفتقر اللحوم بشدة إلى مضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات مقارنة بالأغذية الأخرى.

تقول برادوك: “السبب وراء توصية الناس بتناول نظام غذائي ملون هو أن كل لون من تلك الألوان التي تجدها في الفواكه والخضروات، لأن الأصباغ هي مجموعة مختلفة من مضادات الأكسدة التي تفعل أشياء مختلفة وتفيد الجسم بطرق مختلفة”.

6: تأثر عمل الكلى

تناول اللحوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى، حيث إن البروتين الزائد يمكن أن يؤثر سلباً على الكليتين، وعلى وجه التحديد، البروتينات الحيوانية مليئة بمركبات تسمى البيورينات، والتي تتحلل إلى حمض البوليك.

تقول باسيريلو إن تناول الكثير من حمض اليوريك يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

7: زيادة الوزن

حيث إن البروتين هو الأداة المثالية لترجمة عملك في صالة الألعاب الرياضية إلى الجسم المتناسق الذي تريده. وفي حين أنه من الصحيح أن الجسم يعتمد على البروتين لإعادة بناء العضلات، إلا أن الكثير منه يمكن أن يكون له آثار جانبية غير مرغوب فيها.

8: زيادة خطر الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ووجد تقرير صدر عام 2018 أن تناول أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء أسبوعياً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما إن تناول اللحوم المصنعة بانتظام بأي كمية يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة والقولون والمستقيم. ولم يؤكد العلماء سبب هذا الارتباط، لكنه قد يكون مرتبطاً بالدهون المشبعة الموجودة في تلك المنتجات، كما تقول باسيريلو.

9: قلبك في خطر

إذا كانت اختياراتك من اللحوم هي الحمراء والمعالجة، خاصة على حساب المنتجات والحبوب الكاملة ومصادر الألياف الأخرى، فإن الضرر على قلبك يكون أسوأ. إذ تحتوي هذه الأنواع من اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي تشير الأبحاث إلى أنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب