هذا ما يحدث لك عند الافراط في شرب الماء أثناء السحور؟

يفرط الصائمون في شرب الماء أثناء السحور اعتقادا منهم أن ذلك يمنع عنهم العطش أثناء الصيام، الأمر الذي يسبب لهم ما يعرف طبيا بـ “التسمم المائي”.

ومن أخطر ما قد يسببه شرب مياه كثيرة أثناء السحور، الضغط على الكلى وعدم القدرة على التعامل مع الكميات الكبيرة منها.

ووفقا للأرقام التي ضمتها دراسة طبية أجريت عام 2013، يمكن للكلى التخلص من حوالي 20-28 لترا من الماء يوميا، لكن لا يمكنها إزالة أكثر، وفق ما نشره موقع medicalnewstoday.

ماذا يحدث عندما تشرب الكثير من الماء؟

عندما تشرب الكثير من الماء، قد تتعرض للتسمم المائي، يحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من الماء في الخلايا (بما في ذلك خلايا الدماغ)، مما يؤدي إلى تضخمها.

عندما تنتفخ الخلايا في الدماغ، فإنها تسبب الضغط في الدماغ، قد يبدأ الشعور بالارتباك والنعاس والصداع.

وإذا زاد هذا الضغط، فإنه يمكن أن يسبب حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب، بحسب موقع webmd.

ماهي الأعراض الأخرى؟

نقص الصوديوم في الجسم

يؤدي الإفراط في شرب المياه أثناء السحور، إلى نقص صوديوم الدم، مما يسبب المعاناة من مجموعة أعراض مزعجة، تشمل الشعور بالتعب والغثيان.

إصابة الكلى

الإفراط في شرب الماء قد يهدد الكلى ببعض الأضرار، ويسبب الإنهاك الناتج عن الضغط الزائد عليها والعمل بشكل مستمر من أجل التعامل ما يتم تناوله من الماء.

النوبة القلبية

يسبب الإفراط في شرب المياه زيادة حجم الدم داخل الجسم، وبالتالي الضغط بشكل زائد على الأوعية الدموية، والقلب.

هذا الامر يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بالنوبات قلبية، خاصة لدى أولئك الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى، وفقا لموقع elconsolto.

هل شرب كمية كبيرة من الماء يمنع العطش؟

شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة عند السحور ليس فكرة جيدة، فذلك سيضع حملا كبيرا على معدتك وقد يصيبها بالتلبك.

كما أن الماء الذي تشربه عند السحور تتخلص منه الكلى في ساعات النهار الأولى، ولن يأتي منتصف اليوم إلا وقد فقدت معظمه، وستجد نفسك قد اضطررت إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات بشكل مزعج، حسب موقع aljazeera.

كم كمية الماء التي يوصى بشربها أثناء السحور؟

لا توجد توصية تنطبق على الجميع، يمكن مثلا شرب كوبين، لكن الأهم هو تناول أغذية تحتوي على الماء، والتي تبقى في الجهاز الهضمي ويمتص منها الجسم الماء ببطء، وبالتالي تحافظ على رطوبة الجسم فترة أطول، مثل:

البطيخ

الخيار

الطماطم

الشمام

البرتقال

العنب

حساء الخضار، وفقا لموقع aljazeera.