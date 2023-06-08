هذا ما يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الملح!

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف ما يحدث لأجسامنا عند التخلي عن تناول الملح، مشددا على ضرورة وجوده في أطعمتنا بكميات مضبوطة.

وأكد مياسنيكوف أن الملح ضروري ومن دونه لن يعيش الإنسان بقوله: “في الواقع لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم، وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة”.

وأضاف: “الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو 2 غرام وليس اقل لن يتمكن الإنسان من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما.” وفق(روسيا اليوم).

وتابع: “هناك العديد من المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا- 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح، النقانق والجبن وعموما كل ما نأكله يحتوي على ملح خفي”.

من جانب آخر كان الطبيب الروسي الشهير قد حذر من الإفراط في تناول الأطعمة المالحة لأنها قد تؤدي إلى السكتات الدماغية وأيضا الإصابة بسرطان المعدة.

وقال مياسنيكوف أنه من السهل للغاية أن يصبح الإنسان ضحية للأورام إذا ما ما أدمن المملحات، لافتا إلى أن 20٪ من حالات السرطان ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتغذية.