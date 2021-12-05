هذا ما يحضره بوقرة لـ “الفراعنة” لحسم صدارة المجموعة الرابعة 

في قمة الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس العرب

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره المصري في قمة الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس العرب المقامة حاليا بقطر، يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء سيشهد صراعا كبيرا بين المنتخبين لتصدر المجموعة الرابعة، بعد ضمانهما التأهل سويا إلى ربع نهائي المنافسة.

وفاز المنتخب الوطني على لبنان بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجنوب، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، ليحتل بذلك صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط مناصفة مع المنتخب المصري.

دراوي لخلافة مريزيق ونحو عودة بدران وبلعمري

ويحضر مدرب “الخضر” مجيد بوقرة لإحداث تغييرات جديدة على التشكيلة الوطنية، تحسبا لمواجهة المنتخب المصري، هذه التغييرات وحسب مصدر مطلع لـ”الشروق” ستكون تكتيكية بالدرجة الأولى، فضلا عن رغبته في إراحة بعض العناصر بسبب المعاناة من الإرهاق.

وسيحاول بوقرة الزج بأفضل اللاعبين والجاهزين من الناحية البدنية والذين يتمتعون بالخبرة في مثل هذا النوع من المقابلات، حيث من المقرر أن يعيد بلعمري وبدران إلى محور الدفاع مع الاعتماد على بلايلي من البداية في الجهة اليسرى من الهجوم، مع امكانية الاعتماد على عبد اللاوي في الجهة اليسرى من الدفاع، ناهيك عن إشراك لاعب شباب بلوزداد دراوي في وسط الميدان الدفاعي بدلا من زميله مريزيق الذي سيغيب عن لقاء مصر بسبب العقوبة.

ويخشى بوقرة من حالة الإرهاق التي يعاني منها بعض اللاعبين قبل مباراة مصر ، حيث قال في تصريحات لقنوات “بي إن سبورتس” القطرية: “هناك أمر وحيد يقلقني قبل مباراة منتخب مصر، وهو الإرهاق..سنكون مطالبين بالتعافي خلال فترة وجيزة، وهذا أمر صعب نظرا للنسق المرتفع في المُباريات وقرب موعد كل منها”، وأضاف: “فترة 48 ساعة ليست كافية من أجل الانتعاش بدنيا بالشكل الذي نريده، وهو ما سنعمل عليه مع اللاعبين خلال اليومين القادمين لنكون جاهزين للموعد القادم”.

ولا يفكر المنتخب الوطني سوى في الانتصار أمام منتخب مصر لتحقيق النقاط الثلاث وتفادي الحسابات المعقبة للتربع على عرش المجموعة الرابعة، وهذا ما سيمنح المنتخب دعما معنويا كبيرا لمواصلة المشوار بنجاح واستهداف لقب البطولة، وقال بوقرة في هذا السياق: “اللقاء أمام مصر سيكون بطابع “الداربي”، وسيكون صعبا لا محالة أمام خصم قوي، ونريد خلاله تحقيق أفضل نتيجة ممكنة”، من جانبه أوضح نجم “الخضر” يوسف بلايلي قائلا: “اللقاء القادم أمام مصر سيكون كبيرا، خاصة وأن المنافس لديه تاريخ كبير، وسنعمل من جهتنا على فرض منطقنا وتحقيق فوز جديد، من أجل ضمان التأهل في صدارة مجموعتنا”.