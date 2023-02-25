هذا ما يخيف مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة فيتا كلوب

أبدى مدرب شبيبة القبائل تخوفه من تأثير أرضية الميدان، على أداء لاعبيه، في المباراة التي تجمع بين”الكناري” ومضيفه فيتا كلوب.

وقال المدرب ميلود حمدي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، المرتقبة زوال السبت: “علينا الحذر من أرضية الميدان السيئة، لقد وقفنا على وضعيتها في الحصة التدريبية، والكرة يصعب التحكم فيها في مثل هذه الأرضيات”.

وأضاف حمدي: “الأرضية ذات عشب اصطناعي من الجيل القديم، ودون شك ستشكل لنا صعوبات”.

ومن جهة أخرى، أكد حمدي أن فريقه حضر لمباراة فيتا كلوب، بنفس الطريقة التي حضر بها للمبارتين السابقتين من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعن الظروف المناخية، قال حمدي: ” لقد تنقلنا ثلاثة أيام، قبل موعد المباراة، وهذا من أجل تأقلم اللاعبين مع الظروف المناخية”.

وأكد حمدي في الندوة الصحفية أنه يحترم نادي فيتا كلوب، بالنظر إلى اسم هذا الفريق على الساحة الإفريقية، مضيفا أن أشباله جاهزون لرفع التحدي وتحقيق نتيجة إيجابية”.

ويواجه شبيبة القبائل، مضيفه نادي فيتا كلوب الكونغولي، السبت بداية من الثانية زوالا، لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.