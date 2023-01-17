هذا ما يريد بوقرة تحقيقه في مباراة إثيوبيا

يهدف مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، إلى قيادة أشباله للفوز على إثيوبيا والتأهل مبكرا إلى ربع نهائي “الشان”، كما ينتظر من لاعبيه، عدة أمور في هذه المواجهة.

ويسعى المنتخب المحلي، لتأكيد الفوز المحقق في الجولة الأولى أمام ليبيا، بانتصار جديد، يحرر أكثر اللاعبين ويرفع أكثر من معنوياتهم، لإكمال المشوار بخطى ثابتة.

وركز بوقرة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي جرت أمسية الاثنين، على الشق الهجومي، خاصة وأن يطمح للفوز بالنتيجة، التي تؤكد عودة الحيوية إلى الخط الأمامي لـ”الخضر”.

كما عمل بوقرة، وبعد معاينته للمنتخب الإثيوبي، على التركيز أكثر على التنشيط الهجومي، من أجل اختراق دفاع المنافس الذي وصفه بالمنظم، خاصة وأن مهاجمي “الخضر” افتقدوا الطريقة المثلى لإنهاء الهجمات في مباراة ليبيا.

من جهة أخرى يملك مدرب المنتخب الوطني للمحليين عدة أوراق هجومية رابحة، قد تعطي نفسا جديدا للخط الأمامي، سواء تعلق الأمر باللاعبين الذين شاركوا في المرحلة الثانية من مباراة ليبيا، أو الذين لم يسجلوا مشاركتهم بعد.

وستكون مباراة إثيوبيا، فرصة للمدرب الوطني، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الأول، ولو كبدلاء في المرحلة الثانية، من أجل الدخول في أجواء منافسة الشان.

ومن هذا الجانب، فإن “الماجيك”، ينتظر أداء جيدا من عناصره في مباراة إثيوبيا، خاصة بعد تحررهم في المباراة الأولى، ودخولهم الجيد في أجواء المنافسة.

وأكد بوقرة جاهزية كل اللاعبين لمباراة منتخب إثيوبيا، باستثناء دبيح المصاب.

ويعلق بوقرة آمالا كبيرة على الجماهير، وهو الذي أكد بأن حضور الأنصار بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، سيشكل دافعا معنويا لكتيبته خلال المباراة لتجاوز عقبة منتخب إثيوبيا.

ويواجه المنتخب المحلي، منتخب إثيوبيا، الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى.