هذا ما يريد بوقرة تحقيقه في مباراة موزمبيق

يطمح مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، لتحقيق عدة أهداف في مباراة الجولة الثالثة، أمام موزمبيق، في مقدمتها النقاط الثلاث، والتأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

ويواجه أشبال المدرب بوقرة، منتخب موزمبيق، سهرة السبت، بداية من الساعة الثامنة ليلا، في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الثالنة من المجموعة الأولى، لشان الجزائر.

وبعد تحقيق المنتخب المحلي لفوزين متتاليين، فإن الهدف الرئيسي هو الفوز بثالث مباراة على التوالي، ودخول الدور ربع النهائي، بثقة كبيرة.

وستكون مواجهة موزمبيق، فرصة جديدة للماجيك، من أجل الوقوف على مدى تجاوب لاعبي الهجوم، مع العمل المطبق خلال التدريبات، لتجسيد الفرص المتاحة.

ورغم تحقيقه لفوزين متتاليين، فإن المنتخب المحلي، لا يزال يعاني من نقص الفعالية، بالنظر إلى الفرص التي عجز اللاعبون عن تحويلها إلى أهداف.

وينتظر “الماجيك” من لاعبيه التركيز أكثر أمام مرمى المنافس، خاصة وأن تجسيد أكبر عدد من الفرص وتحويلها إلى أهداف، يعزز من ثقة المهاجمين في أنفسهم، قبل لعب المباريات القادمة التي ستكون دون شك أكثر صعوبة.

من جهة أخرى، ستكون مباراة موزمبيق، فرصة لبوقرة، من أجل إقحام بعض اللاعبين، الذين لم يشاركوا لحد الآن،للتأكيد على إمكانياتهم، خاصة فيما يتعلق بالمهاجمين ولاعبي الوسط الهجومي.

ومن المنتظر أن يجري بوقرة بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، مقارنة بالمباراة السابقة، مع إمكانية منح فرص أكبر لبعض اللاعبين الذين دخلوا كبدلاء، على غرار المهاجمين بلخير وبايزيد.

ويغيب عن مباراة موزمبيق كل من المدافع عبد اللاوي والمهاجم شعيب ذبيح بسبب الإصابة.