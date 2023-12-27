هذا ما يفعله الصيام المتقطع بجسمك؟

يعتبر الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية التي تعمل على تسريع فقدان الوزن، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله أكثر من ضرورة للجسم.

في هذا السياق يقول مارك ماتسون، عالم الأعصاب الأمريكي،إنه بعد ساعات من عدم تناول الطعام، يستنزف الجسم مخزونه من السكر ويبدأ في حرق الدهون.

ماهي طريقة الصيام المتقطع؟

الطريقة الأكثر شيوعا تتبع قاعدة 16/8 أو 18/6، وهذا يعني تناول أطعمة صحية منتظمة خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات كل يوم، ثم الصيام لمدة 16 إلى 18 ساعة المتبقية.

ويمكن استخدام أشكال أخرى من التوقيت للبدء ومنها 12/12، وهو الأكل لمدة 12 ساعة، ثم الصيام لمدة 12 ساعة،بحسب موقع webmd.

فيما يلي 12 فائدة صحية مبنية على الأدلة للصيام المتقطع:

التغيرات في وظيفة الهرمونات

عندما لا تأكل لفترة من الوقت، يغير جسمك مستويات الهرمونات لتسهيل الوصول إلى الدهون المخزنة في الجسم ويبدأ عمليات الإصلاح الخلوية المهمة.

انخفاض مستوى الأنسولين

ينخفض مستوى الأنسولين في الدم بشكل ملحوظ، مما يعزز حرق الدهون.

ارتفاع مستوى هرمون النمو البشري (HGH)

قد يرتفع مستوى هرمون النمو في الدم بشكل كبير،والمستويات الأعلى من هذا الهرمون تعزز حرق الدهون واكتساب العضلات ولها فوائد أخرى عديدة.

الإصلاح الخلوي

يبدأ جسمك عمليات إصلاح خلوية مهمة مثل إزالة النفايات من الخلايا عند الالتزام بالصوم المتقطع.

تغيرات مفيدة في الجينات

تحدث تغيرات مفيدة في العديد من الجينات والجزيئات المرتبطة بطول العمر والحماية من الأمراض.

إنقاص الوزن والدهون الحشوية

يساعد الصيام المتقطع على تناول سعرات حرارية أقل مع تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف، لذلك يعتبر أداة فعالة جدا لفقدان الوزن والدهون الحشوية.

التقليل من مقاومة الأنسولين

ثبت أن الصيام المتقطع له فوائد كبيرة لمقاومة الأنسولين ويؤدي إلى انخفاض مثيرفي مستويات السكر في الدم.

وأي شيء يقلل من مقاومة الأنسولين من شأنه أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني.

التقليل من الأكسدة

تشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل من الأكسدة والالتهابات في الجسم، مما يؤدي إلى فوائد تتعلق بالشيخوخة وتطور العديد من الأمراض.

مفيد لصحة القلب

أظهرت الأبحاث أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، بما في ذلك ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية وعلامات الالتهابات.

تحفيز عمليات الإصلاح الخلوية

عندما تصوم، تبدأ خلايا جسمك عملية إزالة النفايات الخلوية تسمى الالتهام الذاتي.

في هذه العملية، تتحلل الخلايا وتقوم باستقلاب البروتينات المكسورة والمختلة التي تتراكم داخلها مع مرور الوقت.

قد توفر زيادة الالتهام الذاتي الحماية ضد العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان والأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر.

الوقاية من السرطان

ثبت أن الصيام المتقطع يساعد في الوقاية من السرطان، وتشير الأبحاث التي أجريت إلى أن الصوم المتقطع يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

فوائد للدماغ

للصيام المتقطع فوائد مهمة لصحة الدماغ، بما في ذلك زيادة نمو الخلايا العصبية الجديدة وحماية الدماغ من التلف، وفقا لموقع healthline.