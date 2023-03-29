هذا ما يفعله محرز وسيلفا قبيل انطلاق كلّ مباراة

يلجأ النّجم الجزائري رياض محرز وزميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى سلوك مُعيّن، قبيل انطلاق كلّ مباراة لِفريقهما مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرتدي سيلفا زيّ “السيتي” منذ صيف 2017، والتحق محرز بِالفريق ذاته في جويلية 2018.

ويرتشف محرز فنجان قهوة رفقة سيلفا، أعدّه صانع الألعاب البرتغالي ساعة قبل انطلاق كلّ مباراة لِفريق مانشستر سيتي.

واعتاد اللاعبان على أن هذا السلوك فال حسن، كما نشرته إدارة “الأزرق السّماوي” في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء. قالت إنه مقطع من فيلم وثائقي أنجرته سلفا عن قائد “مُحاربي الصّحراء”.

وقال سيلفا عن زميله الجزائري: “إنّه نوع من المُهرّج الصّغير لِنكون صادقين. إنّه يمزح دائما حول كلّ شيء. إنّه لا يأخذ أي شيء على محمل الجدّ، إلا عندما يكون على أرض الملعب! وأنا أحب ذلك لِأنّه يستمتع. ليست لديك طاقة سيّئة حول رياض، لِذا فهذا لطيف عندما يكون لديك أصدقاء مثله”.

وأضاف: كان لاعبا فاز بِلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي، وهذا ليس بِالأمر السّهل. ربّما يكون هذا أحد أكبر الأشياء التي حدثت في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. كنّا نعلم أن لاعبا كبيرا ومُهِمًّا جاء لِمحاولة مساعدتنا. ومنذ انضمامه، ساعدنا كثيرا”.