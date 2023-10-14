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“هذا ما ينتظركم”.. كتائب القسام توجّه رسالة مصوّرة لجيش الاحتلال (فيديو)

الشروق أونلاين
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“هذا ما ينتظركم”.. كتائب القسام توجّه رسالة مصوّرة لجيش الاحتلال (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

وجّه الإعلام العسكري لكتائب القسام يوم السبت، رسالة مصوّرة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، لما ينتظرها من المقاومة في حال تنفيذ تهديدها بتنفيذ اجتياح برّي لقطاع غزة.

وتبتدئ الرسالة المصوّرة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعبارة:”هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة”. باللغتين العربية والعبرية، وتختم بها أيضا.

ويظهر الفيديو محاكاة لهجوم عناصر من المقاومة لعدد من مدرّعات العدوّ الصهيوني. وتمكنّهم من أسر عدد من الجنود، والذهاب بهم عبر الأنفاق المنشأة أسفل الأرض.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري في وقت سابق، إن “التهديدات الصهيونية بالاجتياح البرّي لقطاع غزة تبدو حقيقية”. متوعّدا الاحتلال بالمزيد من الفشل في حال الإقدام على هذه الخطوة.

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