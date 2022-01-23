هذا ما ينتظره رئيس “الكاف” من المنتخب الجزائري

كشف رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي عن فحوى حديثه مع رئيس “الفاف” عمارة خلال لقاء الرجلين في دوالا الكاميرونية.

وقال موتسيبي خلال مراسم القرعة التي جرت السبت في مدينة دوالا: “تحدثت مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وقلت له ننتظر الكثير من المنتخب الجزائري في المواعيد المقبلة، بداية من الدور الحاسم، والتألق في المونديال في حال التأهل”.

وأضاف رئيس “الكاف” : “الجزائر تألقت وشرفت العرب خلال كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر”.

وفي الأخير قال موتسيبي: “نأمل في وصول منتخب إفريقي لنهائي كأس العالم وتحقيق اللقب، وأثق بأن المنتخبات التي ستتأهل للمونديال من إفريقيا ستجعلنا نفخر بها”