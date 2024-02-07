هذا ما ينشره حساب دنيا بطمة منذ سجنها ومطالب بالعفو الملكي عنها!

ينشر حساب المغنية المغربية دنيا بطمة منذ سجنها في قضية ابتزاز المشاهير، صورها مرفقة بأدعية وأيضا تدوينات المتضامنين معها في محنتها، والمطالبين بالعفو الملكي عنها.

ونشر الحساب الرسمي للفنانة على إنستغرام صورة لها مع دعاء: “اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق”، وجاء في التعليق المرفق: “اللهم لا رب لي سواك أسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي إلا أنت ففرج عن أختي وانصرها واستجب لدعائي إنك أنت القريب المجيب لا حول ولا قوة إلا بك”.

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كذلك، شارك الحساب عبر خاصية الستوري وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، منشورات جمهورها وداعميها على إثر إدانتها بسنة سجنا نافذة في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الذي أثبتت التحريات ملكيتها له.

وكان نشطاء قد طالبوا بالعفو الملكي عن المغنية المغربية على اعتبار أنها مظلومة حسبهم وأيضا كونها أما ولا معيل لعائلتها من بعدها.

ماقصة السيدة المغربية التي قيل إنها السبب في سجن دنيا بطمة؟

وبدخول المغنية دنيا بطمة إلى السجن، مؤخرا، تردد كثيرا اسم سيدة مغربية تدعى “سعيدة شرف” عبر وسائل الإعلام المحلية، قيل إنها السبب فيما وصلت إليه مواطنتها.

وسعيدة شرف، هي الطرف الآخر من الصراع، وإحدى أبرز المشتكيات في ملف “حمزة مون بيبي”، حيث قالت تقارير إخبارية إنها الصديقة المقربة للمغنية المسجونة.

وبحسب موقع عربي بوست فإن سعيدة شرف من الفنانات الشهيرات في المغرب، واكتسبت شهرتها أكثر بنمطها الصحراوي، سواء في طريقة اللباس أو الأغاني، أو اللكنة التي تتحدث بها باستمرار.

كانت سعيدة شرف صحفية في التلفزيون الإسباني بعد تخرجها من الجامعة، حيث درست الأدب العربي، ثم بعدها انتقلت إلى الأردن، حيث احترفت الغناء، وشاركت في مجموعة من المهرجانات في المملكة الهاشمية.

بعدها سافرت إلى القاهرة؛ لتكمل مشوارها الفني، قبل أن تُقرر العودة إلى المغرب وتُركز على الأغاني التراثية الصحراوية والألوان المرتبطة بها.

تقول سعيدة شرف إنها من مواليد الصحراء الغربية، وبالضبط من مدينة طانطان، كما أنها تتحدث بلكنة صحراوية في جميع تصريحاتها الإعلامية، وترتدي دائماً وأبداً الحايك الصحراوي.

وبعد اعتقال دنيا بطمة، خرجت بفيديوهات على حسابها في “إنستغرام” تقول فيها إنها ليست السبب في اعتقالها، هي فقط كانت شاهدة في الملف، وليست مشتكية كما يُروّج.

وعلى عكس هذه التصريحات، كانت دنيا بطمة، أسابيع قبل اعتقالها، قد أشهرت وثيقة في بث مباشر على حسابها في “أنستغرام” أكدت من خلالها أن سعيدة شرف اشتكت ضدها بالاسم على عكس ما تُروج.

وأضاف الموقع فإن العلاقة بين الفنانتين المغربيتين لم تكن تعرف أي مشاكل في البداية، بل العكس، فقد كانت سعيدة دائمة الحضور في المناسبات التي تنظمها دنيا، آخرها حفل عقيقة أسطوري للابنة البكر لدنيا بطمة.

وتُظهر الفيديوهات المنشورة على اليوتيوب كيف كانت العلاقة بين سعيدة شرف ودنيا بطمة في عقيقة ابنة هذه الأخيرة، قبل أن يتغير كل شيء، وتتحول الصداقة لعداوة كبيرة.

تقول سعيدة شرف لوسائل الإعلام إن المشكل بدأ بينها وبين بطمة عندما احتفلت بخطوبتها ولم تدعها لها، وقالت إن المناسبة كانت عائلية ولم تدعُ أي أحد من المجال الفني.

وحسب سعيدة شرف أن دنيا بطمة غضبت من عدم دعوتها لحفل الخطوبة، مباشرة بدأت تُنشر مواضيع تخص حياتها الشخصية على حساب “حمزة مون بيبي” الشهير على إنستغرام.

ونشر حساب حمزة مون بيبي جواز سفر سعيد شرف، يُظهر عمرها الحقيقي، كما أنه نشر وثيقة تؤكد أنها مولودة في مدينة قلعة سراغنة وسط المغرب، وليست مدينة طانطان في الصحراء كما صرحت سعيدة شرف أكثر من مرة.

سعد لمجرد يتضامن مع بطمة

ومنذ يومين، أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن تضامنه المطلق مع مواطنته دنيا بطمة التي تم إيداعها السجن في قضية ابتزاز المشاهير عبر حساب يحمل اسم “حمزة مون بيبي”.

وكان لمجرد من بين الفنانين الأوائل المتضامنين مع بطمة، حيث نشر صورة لها عبر ستوري حسابه على إنستغرام، مرفقة بدعاء: “الله يفرج همك أختي دنيا”وقلب أبيض.

وعلق نشطاء على مسارعة لمجرد للتضامن مع المغنية بطمة بالقول إنه ذاق قبلها مرارة السجن، حيث أدين بتهمة اغتصاب شابة فرنسية وحكم عليه بست سنوات، وبقي شهرين في الزنزانة ثم خرج بموجب إطلاق سراح مؤقت كان تقدم بطلبه فريق دفاعه.

ويوم 1 فيفري الجاري كشفت تقارير إخبارية تفاصيل إيداع دنيا بطمة السجن على خلفية تورطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي”، رغم استنجادها بالملك محمد السادس.

وقالت صحف محلية إن الشرطة القضائية المغربية ألقت القبض على الفنانة، مساء الأربعاء 31 جانفي، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، تنفيذا للحكم الصادر ضدها في القضية الحساب المشبوه الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم رجال أعمال.

ووصلت دنيا بطمة لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته صجف مغربية لحظة وصول سيارة بيضاء تقلها.

واستنجدت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالملك محمد السادس بعد الحكم بسجنها لمدة عام، في قضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام أواخر سنة 2019.

وخرجت دنيا بطمة عن صمتها وتحدثت في مقطع فيديو مباشر، عن الموضوع بالقول: “ضجة كبيرة صاحبت القضية، والتي بدأت بمؤامرة محبوكة مائة بالمائة وبصور مفبركة وتحريض قنوات على اليوتيوب للضرب في سمعتي مقابل مبلغ مادي”.

وأضافت: “تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، ولن ألتزم الصمت”.

وكشفت أن طليقها الذي اعتبره الناس سندا لها في هذه الأزمة، كان طرفا في المؤامرة التي تعرضت لها، مؤكدة أنه كان يخرج كل أسرارها وما يقع بمنزلها وأشياء أخرى، وأشارت إلى أنه قد تمت إدانتها بشهادة زور وليس بدليل واضح وحقيقي.

وأوضحت أن من حقها الاستفادة من العفو الملكي بالقول: “مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم”.

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ومؤخرا، اجتاح خبر اعتقال المغنية المغربية دنيا بطمة شبكات التواصل الاجتماعي، بعد صدور قرار المحكمة برفض طلب النقض الذي قدمه دفاعها في قضية “حمزة مون بيبي” التي تورطت فيها “أواخر العام 2019.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في 27 جانفي 2021 قضت بالسجن النافذ في حق دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، على خلفية متابعتها في قضية “حمزة مون بيبي”، وقبلها في 30 جويلية 2020 قضت المحكمة الابتدائية بسجنها 8 أشهر نافذة.

وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطمة في إطار متابعتها بتهم المشاركة. في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأيضا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فقد تجاهلت المغنية بطمة قرار النقض من خلال نشر ستوريات لها عبر حسابها على إنستغرام وهي مستمتعة بوقتها، مع توجيه رسائل من خلال كلمات أغاني، مرفوقة بتعليقات على صورها من قبيل “الجميلات هن القويات” وغيرها.

وأعلنت بطمة من خلال منشوراتها عن استعدادها لإحياء ليلة رأس السنة بحفل بمدينة طنجة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم اعتقالها وإدخالها السجن لقضاء العقوبة الحبسية المتابعة على خلفيتها والتي مدتها سنة، وغرامة قدرها 10000 درهما.

يذكر أنه فور صدور القرار النهائي للمحكمة، دشن محبو الفنانة المغربية هاشتاغ “كلنا دنيا بطمة” وطالبوا بعدم سجنها كونها أم لابنتين، هي المعيلة الوحيدة لهم وطليقها يقيم خارج المملكة.