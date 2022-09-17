هذا ما يُريده بن ناصر من إدارة الميلان

ما زال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر يرفض تجديد العقد، مع ناديه ميلان آسي بطل إيطاليا.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع الميلان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

ورفض بن ناصر مُؤخّرا عرضا قدّمه المدير الرياضي لِفريق “الروسونيري” باولو مالديني، فحواه: تمديد العقد إلى غاية صيف 2026، ورفع الراتب إلى رقم 3 ملايين أورو.

ووفقا لِأحدث التقارير الصحفية الإيطالية، فإن بن ناصر يُطالب بِأجرة تُناسب مستواه الفني العالي، وبِالضبط مبلغ 4.5 مليون أورو سنويا.

ولم تغلق إدارة الميلان باب المفاوضات، على أمل التوصّل إلى اتّفاق نهائي بينها وبين بن ناصر قبل نهاية السنة الحالية. وفقا للمصادر ذاتها.

وساهم إسماعيل بن ناصر بِقسط وافر في إحراز فريق ميلان آسي لقب البطولة الإيطالية 2021-2002. كما نال مُؤخّرا جائزة أحسن لاعب في الفريق لِشهر أوت المنصرم، وعيّنه الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم رجل مباراة رابطة الأبطال بين الميلان والضيف دينامو زغرب الكرواتي، الأربعاء الماضي.