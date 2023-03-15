-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
اجتماع الحكومة يدرس مشروعا لرفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد
رياضة

هذا ما يُعانيه غزال بِالضّبط

علي بهلولي
  • 57
  • 0
هذا ما يُعانيه غزال بِالضّبط
ح.م
هذا ما يُعانيه غزال بِالضّبط

قدّمت الصّحافة التركية تفسيرات عن نوعية إصابة اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، مهاجم النادي المحلّي بشكتاش.

ولم يلعب غزال أيّ لقاء رسمي منذ منتصف أكتوبر الماضي، دون احتساب خوضه لِدقائق من الوقت بدل الضّائع من عمر مواجهة لِفريقه بشكتاش، بِرسم منافسة البطولة التركية في مطلع فيفري المُنصرم.

وكان غزال مُجبرا على إجراء عملية جراحية على مستوى القدم في الصيف الماضي، لكنّه رفض القرار الطبّي. وعندما استهلّ موسمه الجديد في أكتوبر المُنصرم، سقط مُجدّدا في فخّ الإصابة، قبل أن يضطرّ إلى إجراء العملية.

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية، الأربعاء، أن الطبيب الجرّاح قام بِتقليص طول أحد أصابع قدمه (الثاني)، لأنه أطول من حجمه الطبيعي، وكان يُسبّب آلاما حادّة للمهاجم الجزائري.

وعن تجدّد الإصابة وغياب غزال عن الميادين، يقول المصدر إن سبب ذلك مردّه إلى عدم إجراء تحضيرات مُناسبة في الفترة الصيفية، مُؤكّدا على أن العملية الجراحية كانت ناجحة.

وتوقّعت وسيلة الإعلام التركي أن يكون مردود غزال متوسّطا في بقية مشوار الموسم الحالي، في انتظار استعادته لِوهجه في النّسخة المقبلة.

مقالات ذات صلة
مؤتمر صحفي لـ “بلماضي”

مؤتمر صحفي لـ “بلماضي”

قميص تاريخي لشبيبة الساورة في البطولة العربية

قميص تاريخي لشبيبة الساورة في البطولة العربية

المكتب الفيدرالي يدعو زفيزف إلى تطبيق قوانين الفاف

المكتب الفيدرالي يدعو زفيزف إلى تطبيق قوانين الفاف

.. مع خالص تحيّات سليماني!

.. مع خالص تحيّات سليماني!

شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

شباب قسنطينة يقبل استقالة مضوي

لاعب اتحاد العاصمة سيخضع للتجارب مع ناديين فرنسيين

لاعب اتحاد العاصمة سيخضع للتجارب مع ناديين فرنسيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد