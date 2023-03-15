هذا ما يُعانيه غزال بِالضّبط

قدّمت الصّحافة التركية تفسيرات عن نوعية إصابة اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، مهاجم النادي المحلّي بشكتاش.

ولم يلعب غزال أيّ لقاء رسمي منذ منتصف أكتوبر الماضي، دون احتساب خوضه لِدقائق من الوقت بدل الضّائع من عمر مواجهة لِفريقه بشكتاش، بِرسم منافسة البطولة التركية في مطلع فيفري المُنصرم.

وكان غزال مُجبرا على إجراء عملية جراحية على مستوى القدم في الصيف الماضي، لكنّه رفض القرار الطبّي. وعندما استهلّ موسمه الجديد في أكتوبر المُنصرم، سقط مُجدّدا في فخّ الإصابة، قبل أن يضطرّ إلى إجراء العملية.

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية، الأربعاء، أن الطبيب الجرّاح قام بِتقليص طول أحد أصابع قدمه (الثاني)، لأنه أطول من حجمه الطبيعي، وكان يُسبّب آلاما حادّة للمهاجم الجزائري.

وعن تجدّد الإصابة وغياب غزال عن الميادين، يقول المصدر إن سبب ذلك مردّه إلى عدم إجراء تحضيرات مُناسبة في الفترة الصيفية، مُؤكّدا على أن العملية الجراحية كانت ناجحة.

وتوقّعت وسيلة الإعلام التركي أن يكون مردود غزال متوسّطا في بقية مشوار الموسم الحالي، في انتظار استعادته لِوهجه في النّسخة المقبلة.