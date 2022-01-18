هذا مركز الجزائر افريقيا من حيث إنتاج النفط

احتلت الجزائر المرتبة الرابعة افريقيا من حيث الدول الأكثر إنتاجا للنفط الخام خلال عام 2021، وفقا لتقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

وأوضح تقرير صادر عن “ستاتيستا” إن احتياطيات النفط الخام المؤكدة في القارةالسمراء بلغت 125.3 مليار برميل في عام 2021 وحده.

وأشار إلى أن البلدان التالية لديها أكبر احتياط للنفط: ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا والسودان ومصر والكونغو برازافيل وأوغندا والجابون وتشاد.

وفيما يلي الـ10 دول افريقية الأكثر إنتاجا للنفط الخام في عام 2021:

1- نيجيريا: كانت هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أكبر منتج للنفط الخام في عام 2021. وبلغ متوسط ​​إنتاج نيجيريا الخام اليومي 1.27 مليون برميل.

2- ليبيا: تبعت نيجيريا الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي أنتجت ما معدله 1.21 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في عام 2021.

3- أنغولا: أنتجت الدولة الغنية بالنفط ما معدله اليومي 1.11 مليون برميل من النفط الخام.

4- الجزائر: أنتجت هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ما معدله 959 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

5- مصر: انتجت مصر 559 الف برميل يوميا.

6- جمهورية الكونغو: بلغ إنتاج هذا البلد في عام 2021 متوسطًا يوميًا قدره 253 ألف برميل.

7- الجابون: بلغ إنتاج الجابون متوسط ​​188 ألفًا في اليوم.

8- غانا: بلغ إنتاج النفط الخام لهذا البلد الواقع في غرب إفريقيا في عام 2021 176 ألف برميل.

9- غينيا الاستوائية: بلغ متوسط ​​الإنتاج اليومي لهذا البلد 71 ألف برميل.

10- تشاد: بلغ انتاجها 70 الف برميل يوميا.

واعتبارًا من نوفمبر 2021، كان متوسط ​​سعر البرميل (على وجه التحديد خام برنت) 81.54 دولارًا.

في غضون ذلك ، يتم تداول خام برنت (السعر القياسي لمبيعات النفط العالمية) حاليًا عند 85.24 دولارًا لكل خام.