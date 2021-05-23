هذا مصير تذاكر الجوية الجزائرية المحجوزة قبل كورونا

مصدر مسؤول يكشف لـ"الشروق":

الحجز ما زال غير متاح على موقع الشركة

تحدث مصدر بشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مصير التذاكر المحجوزة من طرف المسافرين قبل انتشار جائحة كورونا، والتي علقت رحلاتها لاحقا بسبب غلق المجال الجوي للبلاد في مارس 2020.

وأوضح مصدر رسمي بالخطوط الجوية الجزائرية تحدثت إليه “الشروق” أن المديرية التجارية للشركة أعدت ملفا خاصا تحت تسمية “كوفيد-19″، ويتعلق بالتذاكر التي اقتناها مسافرون ولم يتمكنوا من السفر بفعل تعليق الرحلات وإغلاق المجال الجوي للبلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت ما يعرف بـ”القوة القاهرة”، موضحا أن هذا الملف يتضمن عدة صيغ تتعلق بهذه الفئة من المسافرين التي اقتنت تذاكر ولم تتمكن من السفر بواسطتها.

ويشرح المصدر ذاته أن المسافرين الراغبين في الاحتفاظ بالتذكرة وإعادة التصديق عليها فلهم ذلك وحقوقهم ستبقى مكفولة، وسيكون باستطاعتهم السفر بواسطة تلك التذكرة عندما تكون الرحلة متوفرة لتلك الوجهة.

ووفق محدثنا، فإن الزبائن بإمكانهم أيضا تعويض تذكرة السفر أيضا واستعادة أموال الحجز عند تحسن الصحة المالية للشركة، أي بعد استئناف نشاط الرحلات الدولية بنسب مقبولة، لأن الشركة متوقفة عن النشاط منذ أكثر من عام والوضع المالي متعثر جراء ذلك، موضحا أن جل الزبائن عبروا عن رغبتهم في الحصول على التذكرة مجددا وليس الأموال بالنظر لأهمية التذكرة في الظرف الراهن.

وعلق المسؤول ذاته عن برنامج الرحلات الذي تكرر تداوله على المنصات الاجتماعية، وشدد على أن السلطات أكدت على مرسوم تنفيذي سيتم إصداره لاحقا يتضمن كافة تفاصيل عملية فتح الحدود وبرمجة الرحلات، داعيا لعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله على المنصات الاجتماعية، وانتظار اللجنة العلمية والمرسوم التنفيذي اللذين سيقدمان كافة التفاصيل.

وبتصفح موقع الجوية الجزائرية المخصص للحجز على الخط، يتضح أن العملية لم تطلق بعد، حيث يتيح الموقع للمتصفح اختيار وجهة ومطار الانطلاق والوصول والتاريخ وبعد الضغط على زر التأكيد تظهر الرسالة التالية “حدث خطأ ما.. نعتذر عن الإزعاج، لقد واجهنا خطأ أثناء معالجة طلبك.. لم نتمكن من إيجاد نتائج لبحثك.. الرجاء تغيير مواصفات البحث وإعادة المحاولة”، ما يعني أن الحجز ما زال غير متاح على موقع الشركة.