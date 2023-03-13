هذا مضمون الاتفاق بين سوناطراك والشركة الأوغندية للنفط

جانب من التوقيع على الاتفاقية

وقعت سوناطراك والشركة الأوغندية للنفط، الأحد، على مذكرة تفاهم تخص التعاون والشراكة في مجال النفط والغاز والصناعات التحويلية.

وجرى توقيع الإتفاقية تحت اشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الأوغندي يوويري موسيفيني الذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لسوناطراك فإن مذكرة التفاهم تهدف إلى التقييم المشترك لإمكانيات التعاون في سلسلة قيم النفط والغاز.

وتم إمضاء الإتفاقية من طرف توفيق حكار، ونظيره بروسكوفيا نابانجا، المدير العام للشركة الوطنية الأوغندية للنفط.

وتتضمن هذه المذكرة عدة مجالات للتعاون تمس مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتسويق والصناعات التحويلية ونشاطات المصب فضلا عن الأنشطة الخاصة بخدمات النفط والغاز، كما تشمل هذه الاتفاقية بنودا متعلقة بمجالات التكوين وتبادل الخبرات.

وأشار البيان إلى أن سوناطراك تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير فرص الشراكة مع الشركة الوطنية الأوغندية للنفط بشكل يسمح باستغلال أفضل للإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين

وتأتي هذه المذكرة ضمن التوجه الاستراتيجي لسوناطراك الذي يستهدف الأسواق الإفريقية من أجل تدعيم تواجد سوناطراك على الصعيد القاري والإقليمي.