هذا مضمون رسالة رئيس أنغولا للرئيس عبد المجيد تبون

نقل مبعوث خاص لرئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون حول التعاون الثنائي وقضايا القارة الافريقية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، السفير الانغولي المتنقل السيد ديكومبونا سيتا خوسيه الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا.

وأضاف: وبهذه المناسبة، تسلّم السيد لعمامرة من ضيفه رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أخيه رئيس جمهورية أنغولا السيد جواو لورنسو، كما نقل إليه تحيات الرئيس الأنغولي الخالصة لأخيه وتطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه لتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وحسب البيان: تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وكذا مستجدات الأوضاع على الساحة القارية، لا سيما آفاق تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات التي تفرضها آفتا الإرهاب والتطرف العنيف وكذا التغييرات غير الدستورية للحكومات. في هذا السياق، أعرب السيد ديكومبونا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بصفته منسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا، معربا عن تطلعه لدورها القيادي في الجهود الرامية لإضفاء ديناميكية جديدة على الجهود المشتركة، خاصة في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.

وأوضح: وفي ختام المحادثات، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين لبعث روح جديدة في آليات العمل الافريقي المشترك في هذا الميدان، وبالخصوص المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية أفريبول اللتين تحتضنهما الجزائر.