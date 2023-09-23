هذا معدّل استهلاك الفرد من الانترنت النقال في الجزائر

تراجع أسعار خدمات الاتصال بانترنت الألياف البصرية بنسبة 70 بالمئة

تضاعف معدل استهلاك الفرد الجزائري من بيانات الانترنت على الهاتف النقال، بأكثر من مرة واحدة، خلال السنوات الـ4 الماضية. كما ارتفع عدد الأسر المتصلة بالانترنت الثابت.

فحسب ما تظهره الأرقام التي نشرتها وزارة البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية مساء الجمعة، فقد بلغ حجم الاستهلاك الشهري من بيانات الانترنت النقال للفرد الواحد، ما معدله 8.6 جيغا بايت، إلى غاية شهر سبتمبر الجاري.

ولم يكن هذا المعدل يتجاوز 3.7 جيغا بايت شهريا للفرد الواحد، مع بداية عام 2020. ما يمثل تطوّرا بنسبة 132 بالمئة.

وصعد عدد المشتركين في الانترنت الثابت بالجزائر، من 3.5 مليون أسرة مع بداية 2020، إلى 5.3 مليون أسرة في سبتمبر 2023.

وتبلغ نسبة انتشار الاتصال بالانترنت الثابت في الجزائر، 60 بالمئة من إجمالي الأسر المقدّر عددها بـ8.9 مليون أسرة. مقارنة بـ40 بالمئة في 2020.

كما انتقلت سرعة التدفّق الدنيا للانترنت الثابت عند التحميل، 5 مرات خلال الفترة المذكورة، من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية.

بالمقابل، تراجعت أسعار خدمات الاتصال بانترنت الألياف البصرية، بسرعة تدفّق 100 ميغابايت في الثانية، بنسبة 70 بالمئة. من مليون سنتيم شهريا في 2020، إلى 3000 دينار في سبتمبر 2023.

الوزير بيبي تريكي يتحدّث عن “تحوّل في الذهنيات ومنهجية العمل”

وقال وزير القطاع كريم بيبي تريكي في تعليقه على هذه المؤشرات:”بغض النظر عن التطوّر المشجع الذي عرفته مختلف مؤشرات القطاع في مدة قصيرة نسبيا، أعتزّ بالتحول الذي حدث على مستوى الذهنيات و منهجية العمل”.

وتابع الوزير في منشور على فيسبوك:”أصبح عمال القطاع اليوم متشبعين بثقافة النتائج. و هم مستعدون لرفع مختلف التحديات الاستراتيجية بكل حماس و عزم”. قبل أن يتابع قائلا:”فلنواصل العمل”.