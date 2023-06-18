هذا موعد أول اختبار لزرع شريحة في دماغ البشر

وضع الملياردير، إيلون ماسك، جدولًا زمنيًا لشركته “نيورالينك، بشأن زراعة شريحة في الدماغ البشري، ‏من أجل علاج الحالات الجسدية المختلفة.‏

وأعلن خلال لقاء مباشر بينه وبين الحاضرين في مؤتمر “فيفاتيك” للتكنولوجيا، في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الماضي، أن “أول اختبار لزرع شريحة دماغ ستكون في وقت لاحق من العام الحالي 2023″، وفقًا لموقع “Gearrice”.

وأوضح أن شركة “نيورالينك” التي يملكها، ستزرع الرقاقة أو الشريحة الإلكترونية في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو كلي، من أجل مساعدته على التواصل مع أحبائه.

وأبدى إيلون ماسك اقتناعه بأن “نيورالينك” ستتمكن بواسطة شريحة الدماغ من تطويرها، أن تساعد المكفوفين على استعادة نظرهم، أو حتى السماح بتبادل البيانات بسرعة عالية مع الأجهزة الذكية.

تأتي تصريحات إيلون ماسك، بعدما أعلنت شركته “نيورالينك”، الشهر الماضي، أنها حصلت أخيرا على إذن أمريكي رسمي بإجراء تجارب بشرية.

وقالت في بيان: “يسعدنا أن نعلن أننا تلقينا تصريحا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب السريرية البشرية!”.

وصفت شركة “نيورالينك” قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه خطوة مهمة ستسمح في يوم من الأيام لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص. تسمح الشرائح التي تصنعها “نيورالينك” باستخدام الكمبيوتر والهاتف من دون استخدام اليدين.

وفي عام 2022، أرسلت “نيورالينك” طلبا للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضها.