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اقتصاد

هذا موعد إطلاق الفترة التجريبية للدفع بالهاتف في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا موعد إطلاق الفترة التجريبية للدفع بالهاتف في الجزائر
أرشيف
الدفع بالهاتف

تنطلق المرحلة التجريبية الأولى للتشغيل البيني الخاص بالدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر، منتصف شهر ماي المقبل، حسب ما أفادت به مسؤولة بالبنك الوطني الجزائري.

وقالت صبرينة لوشاني مديرة التسويق والابتكار بالبنك، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء، إن “العملية التجريبية ستقتصر في مرحلتها الأولى على 3 بنوك”.

ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري، وبريد الجزائر، وبنك السلام، قبل تعميم الخدمة في وقت لاحق، وفق ما ذكرته المسؤولة ذاتها.

وتهدف هذه المرحلة التجريبية إلى التأكد من أمان وموثوقية الدفع بالهاتف النقال، وإلى معالجة مختلف المشاكل التقنية المحتملة.

وكان البنك الوطني الجزائري قد أطلق الخدمة نفسها في عام 2021، عبر السماح بإجراء عمليات دفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة، وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر باستخدام تطبيق “ويمباي”.

وقد سجل البنك العمومي منذ إطلاقه للتطبيق، أكثر من 200 ألف عملية دفع وتحويل. علما أن الخدمة متوفرة حاليا بين زبائن نفس البنك فقط.

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