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الجزائر

هذا موعد استلام الشطر الأول من الطريق المزدوج لميناء وهران

الشروق أونلاين
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هذا موعد استلام الشطر الأول من الطريق المزدوج لميناء وهران
ح.م

يرتقب استلام الشطر الأول من مشروع الطريق المزدوج الذي يربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق-غرب مع نهاية العام الجاري.

وحسب ما كشفته مصالح الولاية الأحد، فإن أشغال تجسيد هذا الشطر الممتد على مسافة 8 كلم من مجموع 26 كلم لمشروع الطريق المزدوج لميناء وهران تسير بوتيرة متسارعة وتوشك على نهايتها على أن يسلم مع نهاية العام الجاري فيما ينتظر دخول المشروع كليا حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام القادم على أقصى تقدير.

وعند استلام هذا الشطر الذي يؤدي إلى الطريقين الاجتنابيين رقم 4 و5، سيتم إضفاء سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم والتي تقدر حاليا بحوالي 1.600 شاحنة يوميا مما يتسبب في اختناق مروري.

ويشمل الشطر الأول من المشروع على ثلاثة أروقة في كل اتجاه مع العلم أن المشروع عرف تأخرا بسبب الأرضية الصعبة والمحاذية للبحر إلى جانب مشاكل تقنية كإنزلاق التربة وغيرها والتي تم التكفل بها نهائيا وفق المديرية المحلية للأشغال العمومية.

للتذكير فقد تم استفاد المشروع مؤخرا من مبلغ 12 مليار دج لإتمام أشغال انجاز الطريق المزدوج واستكمال الأشغال بصفة نهائية مما ساهم بشكل كبير في دفع وتيرتها لتسليمه في أجاله المحددة، كما أشير إليه.

وقد بلغت نسبة تقدم أشغال هذا المشروع 95 بالمائة ويتكفل بتجسيده مجمع جزائري تركي (ماكيول) بتكلفة إجمالية قدرت بـ 40 مليار دج.

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