هذا موعد الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات “شيري” في الجزائر

كشف بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أنه سيتم الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات الصينية “شيري” في الجزائر اليوم الخميس.

وأكد بيان الصناعة أن “سيتم عرض معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وكذا شبكة التوزيع التي ستكون في 30 ولاية كمرحلة أولى”.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة علي عون، المدير العام الصيني لعلامة “شيري” الصينية في إفريقيا ستيف شان، ومدير علامة “شيري” بالجزائر أيمن شريط.

واستعرض المدير العام لعلامة شيري مع الوزير “مشروع التصنيع الذي سيكون بولاية برج بوعريريج” حيث “يهدف لإنتاج 24 ألف سيارة سنويا ليصل إلى 100 ألف سيارة خلال العام الثالث بالإضافة إلى خلق منصة تصدير في الجزائر”.

وشدد وزير الصناعة لمسؤولي العلامة الصينية “شيري” على: