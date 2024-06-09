هذا موعد الإعلان عن نتائج امتحاني “البكالوريا” و”البيام”

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2024 سيكون في 29 جوان و20 جويلية على التوالي كأقصى تقدير.

وأكد بلعابد، مساء السبت، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا “سيكون في 20 جويلية كأقصى تقدير”، مبرزا التحضير” الجيد” لهذا الامتحان “الوازن” في المجتمع.

أما بخصوص توقعاته لنتائج شهادة التعليم المتوسط، أكد الوزير أن “الاستقرار في الدروس وانهاء البرنامج في وقته المحدد والظروف الحسنة التي جرت فيها الامتحانات ستنعكس إيجابا لا محالة على النتائج”, مشيرا إلى أن “فتح مراكز التصحيح سيكون في 11 جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم 29 جوان كأقصى أجل”.

وأشار بلعابد إلى أن الامتحانات الرسمية لهذه الدورة “عرفت اجراءات جديدة على غرار بكالوريا شعبة الفنون التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المستندة على خلفية اقتصادية انطلاقا من أهمية الصناعة السينماتوغرافية في تنمية الاقتصاد”، لافتا إلى “تسجيل 146 مترشحا في هذه الشعبة سيجتازون الامتحان بـ 4 خيارات، وكذا إدراج التصحيح الرابع في البكالوريا وأيضا اعتماد الرقمنة في عمليات التسجيل وبلوغ 0 ورقة.”