هذا موعد الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

سيعلن عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط أواخر شهر جوان الجاري، حسب ما كشف عنه يوم الإثنين وزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

وقد أشرف الوزير بلعابد على الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة 2022، من ولاية تقرت.

ويجتاز نحو 740.000 ألف مترشح، ابتداء من اليوم الاثنين، اختبارات شهادة التعليم المتوسط موزّعين على 2.800 مركز لإجراء الامتحان عبر الوطن.

وسيمتدّ الامتحان على مدار ثلاثة أيام، بين 6 و8 جوان. وهو يشمل 9 مواد، إلى جانب امتحان اختياري في مادة اللغة الأمازيغية.