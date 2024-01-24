هذا موعد انطلاق الإنتاج بمشروع “كوتاما” لسحق البذور الزيتية في جيجل

يدخل مشروع “كوتاما” لسحق البذور الزيتية في جيجل حيّز الإنتاج، بداية من شهر جوان المقبل. حسب ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مجلس الوزراء، الذي تناول في جدول أعماله، عرضا لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم المشروع.

وأكد رئيس الجمهورية حسب ما ذكره بيان الاجتماع، أن “هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي شهر جوان المقبل”.

وتابع الرئيس تبون بأن المشروع “سيقدّم قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني، وتمويل السوق بمادة الزيت”.

ووجّه الرئيس “بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية، لوضع تصوّر منسجم، لاستغلال بقايا البذور الزيتية في إنتاج الأعلاف”.

كما دعا إلى “تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية. للتحكّم في كل السلسلة الإنتاجية، من المزرعة إلى المستهلك. في إطار استراتيجية الأمن الغذائي”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: